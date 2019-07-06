​İcradan Satılan Arazide Çıkan Kavgada 1 Kişi Öldü

Jandarma peşini bırakmadı

Olay, 3 Temmuz’da Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bakan oğlu Ali Bakan ile İ.Ü.’nün icradan satılan arazisini aldı. Araziye bakmak için gittiklerinde eski sahibi İ.Ü. ile karşılaştı. Bu esnada tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi sonucunda İ.Ü. yanında bulunan av tüfeği ile baba ve oğluna ateş etti. Mehmet Bakan kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan ise ayağından yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan iki gündür yoğun bakımda tedavi edilen baba Mehmet Bakan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheli İ.Ü.’yü yakalamak için yoğun çalışma ve sıkı takip başlattı. İ.Ü.’nün Çamlısu köyü ormanlık alanına kaçtığını belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla şüpheli İ.Ü.’yü yanında baba oğlu yaraladığı silahla birlikte yakaladı.Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürülen İ.Ü. burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine çıkartıldı. Savcıya ifade veren İ.Ü. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Bahar Yüksel