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Bu haber 06 Temmuz 2019 08:45:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi arkadaşları tarafından evinde asılmış halde bulundu.

​Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Sivas’ın  Yenidoğan Mahallesi 2. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın beşinci katında meydana geldi. 


 

Arkadaşları Eve Girince Ölü Buldu

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi 22 yaşındaki Mehmet Y.’den arkadaşları bir süre haber alamadı. Haber alamayan arkadaşları ev sahibine ulaşarak Mehmet Y. hakkında bilgisi olup olmadığını sordu. Ev sahibi ise Mehmet Y. Hakkında bir bilgisi olmadığını ve kendisinin de uzun zamandır görüşmediğini söyledi. Bu durum üzerine Mehmet Y.’nin arkadaşları kendilerinde bulunan anahtar ile eve girdi. Eve giren arkadaşları Mehmet Y.’yi iple asılmış halde buldu. Bu durumun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince şahsın öldüğü belirlenirken polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından üniversite öğrencisinin cesedi Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesine götürüldü. Üniversite öğrencisinin intihar ettiği düşünülüyor. 


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 



Editör: Bahar Yüksel
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