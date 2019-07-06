​Birecik TSO, İstişare Toplantısı Düzenliyor

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak olan ‘Bölgesel Sigorta Acenteleri ile SAİK İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı’ hakkında Birecik Ticaret ve Sanayi Odası şu duyuruda bulundu;“Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 28. Meslek Komitesi, Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği ve Şanlıurfa SAİK İl Delegeleri işbirliğiyle organize edilen, SAİK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’nin katılımı ile düzenlenecek olan ‘Bölgesel Sigorta Acenteleri ile SAİK İstişare ve Bilgilendirme Toplantısına’ düzenlenecek.Tarih: 06 Temmuz 2019 Cumartesi (Yarın)Kokteyl: 13:00 – 14:00Toplantı Oturumu: 14:00 - 17:00Yer: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2. Kat Meclis Toplantı Salonu”Editör: Bahar Yüksel