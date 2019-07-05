Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 05 Temmuz 2019 23:30:59 Tarihinde eklenmiştir.

Metabolizmayı Yavaşlatan 5 Hata

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, metabolizmayı yavaşlatan 5 hatayı açıkladı.

Metabolizmayı Yavaşlatan 5 Hata

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ 5 hatayı şöyle sıraladı:
“1. Gereğinden az enerji tüketmek
Kilo vermek için kalori kısıtlaması gerekli olmasına rağmen bazal metabolizma hızının altında bir enerji değeri ile beslendiğimizde metabolizmamız yavaşlar. Çoğu danışan çok az yemek yiyorum fakat zayıflayamıyorum der. İşte bunun sebebi gerekenden az enerji tüketimidir. O yüzden metabolizmamızın hızlı çalışması için gün içerisinde gerekli olan enerjiyi mutlaka almalıyız.

 

2. YETERSİZ PROTEİN ALIMI

Aldığımız her kalori, vücutta aynı şekilde tepkimeye yol açmaz. Farklı yiyecekler, farklı metabolik yollardan geçerler. Bu yolların bazıları diğerlerinden çok daha etkilidir. Besinlerin sindirilme, emilim ve metabolize edilme sırasında harcattığı enerjiye thermic effect of food (besinin termik etkisi) diyebiliriz. Proteinlerin termik efekti karbonhidrat ve yağlardan daha yüksektir. Proteinler metabolizmayı yüzde 20-30 değerinde hızlandırırken, karbonhidratlar yüzde 5-10 yağlar ise yüzde 3 oranında hızlandırmaktadır. Fakat bu da demek değil ki protein alımını abartalım. Gün içerisinde kg başına 0.8-1 gram protein alımı yeterli olacaktır.



 

3.Hareketsiz Yaşam

Günümüzde masa başı çalışma saatlerinin uzunluğu gün içerisinde hareketli olmamızı engellemekte ve metabolizma hızımızı yavaşlatmaktadır. Gün içerisinde yapılan egzersizler metabolizmayı hızlandıracağından aktif bir yaşam sürmeye dikkat etmeliyiz.

 

4.Yetersiz Uyku

Kaliteli uyku sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Kalitesiz ve az uyku kalp hastalıkları, diyabet ve depresyon görülme riskini arttırmaktadır. Bunların yanında metabolizma hızımızı da yavaşlatmaktadır. Bu nedenle en az 7 saat kaliteli gece uykusu hem sağlığımız hem de metabolizmamız için oldukça önemlidir.


 

5.Şekerli İçecek Tüketimi

Şekerli hazır içeceklerin yüksek oranda tüketimi insülin direnci, diyabet ve obezite ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan araştırmalar aşırı fruktoz tüketiminin bel çevresinde ve karaciğerde yağlanmayı arttırdığını gösteriyor. Mümkün olduğunca şekerli ve tatlandırıcılı hazır içeceklerden uzak durmalıyız.”



Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Metabolizmayı Yavaşlatan 5 Hata
Metabolizmayı Yavaşlatan 5 Hata
Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, metabolizmayı yavaşlatan 5 hatayı açıkladı.
Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı
Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı
Dünyaya gelen 1 yaşındaki Ensefalosel hastası Yunus Emre isimli bebeğe devlet sahip çıktı.
Urfa’da Sağlık Sorunlarının Görüşüldüğü Toplantıya Sektör Temsilcilerinden Tepki
Urfa’da Sağlık Sorunlarının Görüşüldüğü Toplantıya Sektör Temsilcilerinden Tepki
Şanlıurfa’da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplam 19 sivil toplum kuruluşunun davet edildiği toplantıya sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir çok sivil toplum kuruluşunun çağrılmaması tepkiye neden oldu.
DMD Hastası Minik Yavuz'un Ailesinin Yardım Çığlığı
DMD Hastası Minik Yavuz'un Ailesinin Yardım Çığlığı
DMD hastası 6 yaşındaki minik Yavuz’un ailesi oğulları için yardım bekliyor. Anne Nuray Çakmak, “13 yaşında yürüyemeyeceğini 20 yaşında öleceğini söylediler. İlaca ulaşırsak oğlumun hayatı kurtulacak. Herkese çağrıda bulunuyorum, yardım istiyorum ” dedi
Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin
Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin
Güneş ışığı altında beklemiş sular tehlike saçıyor. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi
Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi
Yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.
​25 Kalp Krizi, 3 Beyin Kanaması Geçirdi! Sağlığının Sırrını Açıkladı
​25 Kalp Krizi, 3 Beyin Kanaması Geçirdi! Sağlığının Sırrını Açıkladı
56 yaşındaki Nail Yavuz, 2007 ile 2019 yılları arasında 25 defa kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 kez felç geçirirken hayatını keçi sütüne ve zeytinyağına borçlu olduğunu ifade etti.
​Kilosu 20 Liraydı! Yerli Sarımsak Çıktı!
​Kilosu 20 Liraydı! Yerli Sarımsak Çıktı!
Yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla önceki günlerde kilosu 20 liradan satılan sarımsak 8 liraya kadar düştü.
​105 Yaşında Anjiyo Oldu! Hayata Yeniden Tutuldu
​105 Yaşında Anjiyo Oldu! Hayata Yeniden Tutuldu
2 çocuk babası 105 yaşındaki Ali Çiçek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle sevk edildiği Medical Park Elazığ Hastanesi’nde anjiyo olarak sağlığına kavuştu.
​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi
​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde yasa dışı sevkıyatının sağlanacağı piyasa değeri 3 milyon lira olan 27 bin 230 adet kanser, şeker, kas erimesi ilacı, 390 adet prospektüs ve 320 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi.
​Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
​Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
Sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri bir yaşına girdi. Siyam ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ailesi, ikizlerini ameliyat ettirmek için çareyi yurt dışında aradıklarını belirtti.
​Estetik Mağduru Kadının Yüzü Tanınmaz Hale Geldi
​Estetik Mağduru Kadının Yüzü Tanınmaz Hale Geldi
Özel bir hastanede estetik yaptıran Feryal Mansuroğlu’nun yüzü tanınmaz hale geldi.
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
​Şanlıurfa’da Yangın! Kafe Küle Döndü!
​Şanlıurfa’da Yangın! Kafe Küle Döndü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:19
Güneş
05:04
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿