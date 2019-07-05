Suriyeli Öğrencilere Ücretsiz taşıma Desteği

Yüzde 25'i Bu Durumdaki Türk Öğrencilere Ayrılacak

- 2 yıl boyunca ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenci, hem devlet okullarına hem de geçici eğitim merkezlerine ücretsiz taşınacak- Desteğin yüzde 25'i Türk öğrenciler için kullanılacak.Türkiye'de ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yeni bir destek verilmesi kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından ortak gerçekleştirilecek olan destek projesi ile çoğunluğu Suriyeli öğrenciler olmak üzere taşıma hizmeti verilecek.Suriyeli öğrencilerin ağırlıklı olduğu proje ile 8 bin çocuk, devlet okullarına ve geçici eğitim merkezlerine ücretsiz taşınacak. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli illerinde 25 binden fazla öğrenciye okula ulaşım desteği veren IOM arasında imzalanan protokolle, geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin okullara erişimini kolaylaştırmak amacıyla iş birliğine gidildi.Bu kapsamda, Suriyeli öğrencilerin yoğun bulunduğu Adana, Sakarya, Yalova, Batman, Antalya ve Siirt'te ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Projeyle 2 yıl süresince ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenci, hem devlet okullarına hem de geçici eğitim merkezlerine ücretsiz taşınacak. Proje kapasitesinin yüzde 25'i bu durumdaki Türk öğrencilere ayrılacak.IOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava konuya dair açıklamalarında Türkiye'de 655 bin civarında geçici koruma kapsamındaki öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Bu tür desteklerle daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini açıklayarak konu ile ilgili şunları kaydetti: “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de büyük çoğunluğu Suriyeli olan, geçici koruma kapsamındaki bir milyonun üzerinde çocuğun okul çağında olduğu tahmin ediliyor. Devlet okullarına kayıtlı 655 bin civarındaki geçici koruma kapsamındaki öğrenci eğitim sistemide yer alıyor.Editör: Ahmet Şen