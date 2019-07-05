Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 05 Temmuz 2019 17:45:54 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Bir Haftada 50 Bin Kişi Yüzdü

Şanlıurfa’da sezonun ilk haftasında 50 bin kişi havuza girdi

Urfa’da Bir Haftada 50 Bin Kişi Yüzdü

-Şanlıurfa’da sezonun ilk haftasında 50 bin kişi havuza girdi
-Vatandaşlar, Hizmetlerden Son Derece Memnun



Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezi ve ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait 17 yüzme havuzunda son bir haftada 50 bin vatandaş hizmet gördü. Havuzda yüzmek isteyen gençler uzun kuyruklar oluştururken tüm gençleri havuzlara davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bunun yanı sıra 3 bin gencin ücretsiz yüzme kurlarında eğitimine devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir’in çağrıları ile daha önce süs havuzlarında yaralanma pahasına serinleyen kimi zaman da su kanalı ve göletlerde boğulma tehlikesi yaşayan gençler, uzman cankurtaranlar eşliğinde güvenle yüzme olanağına kavuştu.

11’i kent merkezi 6’sı da ilçelerde olmak üzere toplam 17 yüzme havuzu ile tam kapasitede hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, havuzlarda günlük olarak temizlik ve hijyen kontrollerini sağlarken, tüm sağlık donanımlarını da içerisinde barındırıyor.


 

“Vatandaşlarımızın Talebi Bizleri Mutlu Ediyor”

Şanlıurfa'ya yakışır tüm hizmetleri hemşehrilerine sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bilindiği gibi Şanlıurfa’mızda hava sıcaklığı çok ileri bir derecede. Bundan dolayı Şanlıurfalı hemşehrilerimizin ve gençlerimizin serinlemeye ihtiyacı var. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemize ait 17 yüzme havuzumuzda gençlerimize hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız bu havuzlarımızda serinlerken uzman cankurtaran ekibimiz ile oluşabilecek olumsuz gelişmeleri için gözetlemeler devam etmekte. Eskiden çocuklarımız su kanallarında serinlemeye çalışırken birçok can kaybı ve yaralanmalar meydana geliyordu. Havuz sezonu açıldığı günden bu yana tüm Şanlıurfalılara havuzlara gelmeleri konusunda davette bulunuyorduk. Şuanda vatandaşlarımızdan güzel bir talep var ve bu bizi mutlu ediyor. Havuzlarımızda ilk hafta yaklaşık olarak 50 bin vatandaşımızın yararlandığını gördük. Yıl içerisinde ise toplamda bir milyon vatandaşımızın gelmesini bekliyoruz" dedi.



 

Vatandaşlar, Hizmetlerden Son Derece Memnun

Havaların giderek ısınması ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzlarından ücretsiz bir şekilde yararlandıklarını belirten vatandaşlar da Başkan Beyazgül'e ve ekibine teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Kavurucu sıcaklarda Büyükşehir Belediyesinin havuzlarına gelerek serinliyoruz. 5 yıldız konforunda bir hizmet var. Su çok berrak ve temiz. Çevremizdeki tüm tanıdıklarımıza da havuzları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfa’da Bir Haftada 50 Bin Kişi Yüzdü
Urfa’da Bir Haftada 50 Bin Kişi Yüzdü
Şanlıurfa’da sezonun ilk haftasında 50 bin kişi havuza girdi
Urfa’da Derelerde Temizlik Çalışmaları Sürüyor
Urfa’da Derelerde Temizlik Çalışmaları Sürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki derelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Şanlıurfa Ciğerine Rakip Çıktı
Şanlıurfa Ciğerine Rakip Çıktı
Gastronomi kenti Hatay’ın son yıllarda büyük ilgi gören lezzetlerinden olan Kırıkhan ciğer kebabı, kentin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alıyor. Kırıkhan ilçesinde günde 300 ile 400 kilogram arasında Kırıkhan kuzu ciğer kebabı tüketiliyor.
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Alaçatı eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen'i dolandırdı.
​Siverek OSB Müteşebbis Heyeti, OSB’de İnceleme Yaptı
​Siverek OSB Müteşebbis Heyeti, OSB’de İnceleme Yaptı
Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, şehir merkezinden 13,5 km mesafede Aşlıca Mh. Akarlı Sokak'ta Karpuzcu Mevkiinde 200 Dönüm arazi üzerine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu.
Urfa'da Interpol'ün Listesindeki 2 Deaş'lı Kadın Suriye Sınırında Yakalandı
Urfa'da Interpol'ün Listesindeki 2 Deaş'lı Kadın Suriye Sınırında Yakalandı
Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı 2 Rus kadın 9 çocukla birlikte sınırda yakalandı
​Vali ile Belediye Başkanları Şanlıurfa İçin Bir Araya Geldi
​Vali ile Belediye Başkanları Şanlıurfa İçin Bir Araya Geldi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, belediye başkanları ve meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği değerlendirme ve istişare toplantısına, şehrin menfaatleri için ortak hedeflere odaklanma tavsiyesinde bulundu.
​Beyazgül’den Önemli Açıklamalar: Gece Gündüz Çalışıyoruz
​Beyazgül’den Önemli Açıklamalar: Gece Gündüz Çalışıyoruz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, '2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları' kapsamında kurum, kuruluş ve STK'larla bir araya gelerek çalıştay gerçekleştirdi. Programda katılımcılara üretecekleri fikir ve projelerin Şanlıurfa için artı değer olacağını belirten Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, "3 aydan bu yana görev başındayız. Bu süreçte bir yandan kendi hizmetlerimizi yerine getiriyor diğer yandan da sürekli olarak hemşehrilerimiz ile temas halindeyiz" dedi.
​Şanlıurfa’da Görüldü! DKMP’ye Teslim Edildi
​Şanlıurfa’da Görüldü! DKMP’ye Teslim Edildi
Birecik Belediyesi Zabıta Ekipleri yuvadan dönmüş halde bulunan çizgili ishakkuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
Urfa'da Büyükbaş Hayvanların Fırat Nehri'nden Tehlikeli Geçişi
Urfa'da Büyükbaş Hayvanların Fırat Nehri'nden Tehlikeli Geçişi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvanlarını merada otlatmak isteyen vatandaşlar, her gün hayvanları ile birlikte Fırat Nehri'nin tehlikeli sularından geçerek karşı tarafa gitmek zorunda kalıyor.
Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıya Tepki
Urfa’da Milli Eğitim Müdürüne Yapılan Saldırıya Tepki
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde geçtiğimiz günlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve iki personele yapılan sopalı saldırı, Eğitim Bir-Sen yönetici ve üyesi öğretmenler tarafından gerçekleştirilen oturma eylemi ile kınandı
Urfa’da 2 Kişinin Öldüğü Kavganın Tarafları Barıştırıldı
Urfa’da 2 Kişinin Öldüğü Kavganın Tarafları Barıştırıldı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Satan ve Alan aileleri arasındaki husumeti sone erdiren barış yemeğine katılarak, her iki ailenin fertlerine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.
Cami Halı Sahaya Döndü! Vatandaşlar İbadetlerini Yapamadı!
Cami Halı Sahaya Döndü! Vatandaşlar İbadetlerini Yapamadı!
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:19
Güneş
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:26
Akşam
19:56
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿