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Bu haber 05 Temmuz 2019 17:15:04 Tarihinde eklenmiştir.

Sokak Ortasında Bulunmuştu: Gerçek Ortaya Çıktı

Yaklaşık 1 ay önce Yol ortasına bırakılan boş tabutunun, asıl amacı ortaya çıktı

Sokak Ortasında Bulunmuştu: Gerçek Ortaya Çıktı

Tekirdağ’ın Malkara'nın Yaylagöne Mahallesinde yaklaşık 1 ay Önce  bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulunmuştu. Olayı araştıran jandarma ekipleri gerçeğin, mahalle gençlerinin kendi aralarında şaka amaçlı tabutu yol ortasına bıraktıklarını ortaya çıkardı.

 


Gençlerin Şakası Olduğu Ortaya Çıktı

jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne'deki caminin gasilhanesinden alındığı tespit edildi. Olayı aydınlatan jandarma ekibi, mahalle gençlerinin kendi aralarında şaka amaçlı tabutu yol ortasına bıraktıklarını ortaya çıkardı.
Yaylagöneli S.G'nin, arkadaşları G.Ç., Ç.E., S.O., B.T. ve A.Ç'ye yaklaşık 1 ay önce şaka yaptığı ve 5 arkadaşı da sonrasında ona tabut şakası yapmak istediği öne sürüldü.  




Editör: Ahmet Şen


 
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Asayiş
Sokak Ortasında Bulunmuştu: Gerçek Ortaya Çıktı
Sokak Ortasında Bulunmuştu: Gerçek Ortaya Çıktı
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