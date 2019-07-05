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Bu haber 05 Temmuz 2019 16:15:06 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Albayrak, Türkiye Artık Eskisi Gibi Üzerinden Para Kazanılacak Bir Ülke Değil

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye artık eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin potansiyeliyle çok daha güçlü adımlarla hem kazanacak ve paydaşlarına kazandıracak bir ülke olduğunun altını çizdi.

Bakan Albayrak, Türkiye Artık Eskisi Gibi Üzerinden Para Kazanılacak Bir Ülke Değil

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Albayrak'ın yanısıra birliğin yeni başkanının seçileceği toplantıya BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, TBB Başkanı Hüseyin Aydın da katılım gösterdi.



Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada finans sektörünün küresel ekonomi ve Türkiye'nin zorlu günlerden geçtiği bu dönemde önemli bir görevi bulunduğunu belirten Albayrak, “Sizlerden gelen yönlendirmeler doğrultusunda da bugüne kadar adımlarımızı attık. İçiniz rahat olsun bu günden sonra da gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Nihai hedefimiz Türkiye'nin hak ettiği noktaya en hızlı şekilde gelmesini sağlamak. Bu yolda hiç şüpheniz olmasın” dedi.


“Türkiye her gün birilerinin yazdığı, çizdiği ve söylediği sorunların büyütülerek gündemde olduğu bir ülke değil” diyen Bakan Albayrak, “Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahat aşabilecek çok büyük ve güçlü bir ülke. Son 6 yılda Türkiye'nin yaşadıklarına baktığınızda güçlü ve büyük bir ülke olduğumuzu görebiliriz. Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. Bu sürede Türkiye'nin dinamik yapısına kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kavuşacağı zemini hazırlıyoruz. Türkiye artık oluşabilecek kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edebilecek önemli tecrübeler kazandı” diye konuştu.



Türkiye'nin artık eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke olmadığının altını çizen Bakan Albayrak, “Türkiye, birlikte potansiyeliyle çok daha güçlü adımlarla kazanacak ve paydaşlarına kazandıracak bir ülke. Yeni Ekonomi Modeli'nin odak noktası olan yeniden dengelenme olan döneminde bugünlere kadar geldik. Önceliklerimizi carı açık ve yüksek enflasyon sorunlarımızın çözümüne verdik.
Bu önceliklerimizin çözümü noktasında uyguladığımız politikalar dengelenme sürecinin doğası gereği kısa vadede büyüme üzerinde bir yavaşlamaya yol açsa da yılın ikinci yarısıyla birlikte toparlanma sürecinin çok daha hızlı şekilde başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Geldiğimiz noktada finansal piyasaların normalleşmeye başladığını, ekonomik göstergelerimizin iyileşme eğilimine girdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.



 

Son iki haftada Türkiye'nin risk primlerinde 120 puana yakın bir düşüş gözlendi

Bakan Albayrak, Türk lirasının değer kazanması ya da kaybetmesi söylemlerinin aksine önemli olanın dengeli bir şekilde stratejik ve rekabetçi şekilde yola devam edilmesi gerektiğini, dengelenmeyi güçlü adımlarla sürdürmenin önemine vurgu yaptı.
Son iki haftada Türkiye'nin risk primlerinde 120 puana yakın bir düşüş gözlendiğini anımsatan Albayrak, “Piyasa göstergelerin yanında makro ekonomik göstergelerimizde de somut iyileşmeleri çok net bir şekilde görüyoruz” dedi.
Albayrak yılın ilk 6 ayında özellikle enflasyonun yüzde 25 seviyelerini gördüğü süreçten Haziran ayı itibariyle yıllık hedeflenen rakamın altında yüzde 15,7 seviyesinin görüldüğünü söyledi. Albayrak, bu gelişmelerde zamanında ve etkili şekilde alınan tedbirler ve mevsimsel etkilerden dolayı gerileyen gıda fiyatlarının önemli etkisi olduğunu belirtti.



 

Son 15 yıllık noktada baktığımızda Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bakan Albayrak, “Önümüzdeki dönemde enflasyon oranının çok daha düşük seviyelere gerileyeceğini ve yılın ikinci yarısında tek haneleri seviyelere yakınsayacağını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. 2019 yıl sonu enflasyon oranında YEP'te belirlediğimiz 15,9 seviyesinin altında gerçekleşeceğini buradan söyleyebiliriz” dedi.
Dış ticaret ve turizmde kaydedilen olumlu gelişmelerle geçtiğimiz yıl Mayıs ayı itibariyle yıllık cari açığın 57.9 milyar dolar ile zirve yaptığını, en son açıklanan Nisan ayı rakamlarıyla yıllık cari açığın 8.6 milyar dolara kadar gerilediğini kaydeden Bakan Albayrak, “Bu rakam son 15 yıllık noktada baktığımızda Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Haziran ayı itibariyle 17 yıllık Ak Parti döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak. Birileri dengelenmenin krizler olduğu zaman hep birlikte düştüğünü ondan dolayı cari açıkta iyileşme yaşandığını söylediğini duyuyorum.
Madem öyle ben de diyorum ki 2009 yılında yaşanan küresel krize dayalı oluşan cari açıktaki iyileşme dengelenme olarak gerçekleşmedi. İhracatın 132 milyar dolardan 102 milyar dolara düştüğü buna rağmen cari dengenin eksi 11 milyar dolarlara ulaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi ise ihracatın büyüyüp köpük ithalatın da düşmeye başladığı bir döneme girdik” şeklinde konuştu.


Albayrak “Enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanacağız bunlarla vakit kaybetmeyeceğiz. Az konuşacağız çok iş yapacağız. Bu yılın 2'nci yarıyla birlikte büyüme ve istihdam da YEP hedeflerimizin de üzerine çıkacağız. Ekonomik büyümenin sürdürebilir ve kapsayıcı olmasında finansal kurumların etkin çalışması büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede finansal piyasalar ile reel sektör arasındaki ilişkini sağlıklı olması yönünde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.
Bakan Albayrak sektörü daha ileriye taşıma noktasında desteklerin süreceğini sözlerine ekledi.  



Editör: Ahmet Şen


 
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