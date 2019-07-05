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Bu haber 05 Temmuz 2019 15:45:34 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Derelerde Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki derelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Urfa’da Derelerde Temizlik Çalışmaları Sürüyor

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin genelinde temizliğe başladı
- Ana arterlerde yol temizliği dere yataklarının temizlenmesi için çalışmalar sürüyor

Kent genelinde ana arterlerde yol temizliği ve Balıklıgöl Platosunda sert zeminlerde süpürme araçlarıyla temizlik çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri derelerde de temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


 

Dere Yataklarının Temizlenmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Karaköprü, Sırrın, Cavsak ve Karakoyun Deresini temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmaları yanı sıra derelerde bakım onarım çalışmalarını da yapıyor. Ekipler, kış mevsiminin getirdiği koku ve görüntü kirliliği oluşturan dere yataklarının temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.



Editör: Ahmet Şen

 
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