Meclis’te Çorbaya %100 Zam: Fiyatı 1 TL'den 2 TL'ye Çıkıyor.

Çorba Fiyatı 1 TL'den 2 TL'ye Çıkıyor.

Milletvekilleri ile personelin faydalandığı TBMM lokantasında çorbanın 1 TL olan fiyatının, yüzde 100 zam yapılarak 2 TL'ye yükseltilmesi düşünülüyor.TBMM Genel Sekreterliği,TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı.Milletvekilleri ile personelin faydalandığı TBMM lokantasında çorbanın 1 TL olhan fiyatının, yüzde 100 zam yapılarak 2 TL'ye yükseltilmesi düşünülüyor. Gıda fiyatlarındaki artış üzerine yemek bütçesi açık veren Türkiye Büyük Millet Meclisi son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıklayarak çorba fiyatı 1 TL'den 2 TL'ye çıkarılıyor.Meclis Genel Sekreterliğinin yapacağı çalışmanın ardından, kar amacı olmaksızın, gelir-gider dengesini sağlayacak oranda artışlar yapılacağı belirtildi. 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceğini belirttiEditör: Ahmet Şen