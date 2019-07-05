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Bu haber 05 Temmuz 2019 10:45:30 Tarihinde eklenmiştir.

Arınç, Maaşımı KHK İle Mağdur Olanlara Bağışlıyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Bülent Arınç, son zamanlarda kendisi hakkında yapılan tartışmalara yanıt verdi. Arınç, ‘arabulucu’ olarak kazandığı parayı, KHK’lar ile mağdur olanlara bağışladığını söyledi.

Arınç, Maaşımı KHK İle Mağdur Olanlara Bağışlıyorum

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısına zamla başladı. Kurul üyelerinin maaşları 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarılmıştı.


Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç’ın maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilmişti. Arınç’ın 13 Haziran'da katıldığı bir programda maaşıyla ilgili sorulan soruya bunu gündeme getirenlere "edepsizler" demişti.


Bu konuya açıklık getiren Arınç, son zamanlarda kendisi hakkında yapılan tartışmalara katıldığı bir Tv Programnda bir kez daha yanıt verdi.


İşte Arınç'ın konuşmasının satır başları...




"Maaşımın ne olduğunu bilmiyorum. Ben ya Bosna ya da Kosova'daydım. Telefon ettiler, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Japonya'ya gitmeden önce istişare kurulu ile görüşmek istiyor' dediler. 'Ben Bosna'dayım' dedim. Sayın Cemil Çiçek'le konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ne tavsiye ediyorsunuz, haftada bir mi, ayda bir mi' diye sormuş. Ne maaş artışı, ne maaş Allah lillah için konuşulmadı dedi. 13 bin diyen de, 18 bin diyen de sosyal medya. Şunu karıştırdılar. Bazı bankaların yönetim kurulu üyeliklerine de bazı siyasi arkadaşlarımız atandı, haklarıdır, bir şey demiyorum.



 

KHK'larla mağdur olan binlerce kişi var.

Şimdi Bülent Arınç'a 13 bin dendi. Sonra altına yorum 'Demek ki bu adamın özgül ağırlığı kalmamış, vah vah' dediler. Birileri de 'Yardım edelim' dedi. Daha sonra maaşı çıkardılar. Bunları yapanlar altından binlerce hakareti bize reva gördüler. Biz konuşurken Cumhurbaşkanımıza dedik ki, 'Bizim şu imkanlarımız var. Sizden artı olarak talebimiz yok'. Kendisi de 'Beraber çalışacağımıza göre size bir yer olabilir' dediler. Daha sonra huzur hakkı, temsil ödeneği gibi bir ödeme olabilir dendi. Ben Başbakan Yardımcısı iken bir emekli bir de milletvekili maaşım vardı. Ben ikinci maaşımın hemen hemen yarısını burs olarak dağıtıyordum, hanım da öyle yapıyordu. Buradan gelecek olan para ne kadarsa yarısını burs, yarısını da KHK'larla mağdur olan binlerce kişi var. Daire başkanı adam, dava açılmamış, takipsizlik kararı alınmış, ama görevine iade edilmemiş. Bir kısmının eşi evlere temizliğe gidiyor, yumurta satıyor. KHK'larla işlerinden atılmış, beraat kararı almış, koğuşturmaya yer olmadığı kararı alınmış insanlar var.Benim çevremde, ailemden insanlar var. Yoksa ceza alanlarla ilgili bir şey demiyorum.


 

Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor benim

Son toplantıda maaşına yüzde 40 zam yapan Bülent Arınç, bunu eleştirenlere edepsiz dedi. Yok böyle bir şey, Allah için yok böyle bir şey! Ben o zaman emeklinin, asgari ücretlinin yüzüne nasıl bakarım. Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor benim. İfadelerini kullandı.



Editör: Ahmet Şen
 

 
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