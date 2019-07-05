Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 05 Temmuz 2019 09:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

Feci Kaza! İşçi servisi Kaza Yaptı:14 Yaralı

İşçi servisinin yaptığı kazada 2'si ağır 14 işçi yaralandı.

Feci Kaza! İşçi servisi Kaza Yaptı:14 Yaralı

-Aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti
-2'si Ağır 14 Kişinin Yaralandı



Başkentte akşam saatlerinde iş çıkışı servis aracı kaza yaptı. Özel bir şirkete ait 06 BJF 979 plakalı personel aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bu esnada devrilerek yolun kenarına sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.


 

2'si Ağır 14 Kişinin Yaralandı

Kazada 2'si ağır 14 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sonrasında karayolu üzerinde uzun trafik kuyrukları oluştu. Trafik polisleri akışı kontrollü şekilde sağladı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.



Editör:Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Sulama Göletine Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Sulama Göletine Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Bir genç, dengesini kaybederek düştüğü sulama göletinde boğuldu.
Feci Kaza! İşçi servisi Kaza Yaptı:14 Yaralı
Feci Kaza! İşçi servisi Kaza Yaptı:14 Yaralı
İşçi servisinin yaptığı kazada 2'si ağır 14 işçi yaralandı.
Avukat Önce Hastanelik Oldu Sonra Cezaevine Girdi
Avukat Önce Hastanelik Oldu Sonra Cezaevine Girdi
Hakkında yakalama kararı bulunan avukat Muhammet Sarıhan, karıştığı kavga sonrası getirildiği hastanede yapılan GBT sorgusunda arandığı ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine kondu.
Sevgilisini falçatayla Öldürüp Göl Kenarına Atmıştı, O Sanık Hakim Karşısına Çıktı
Sevgilisini falçatayla Öldürüp Göl Kenarına Atmıştı, O Sanık Hakim Karşısına Çıktı
Kız arkadaşına götürdüğü bir konfeksiyon atölyesinde falçatayla zarar verip, öldüğünü düşünerek göl kenarına atan şahıs hakim karşısına çıktı.
​lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı
​lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı
Lüks otomobille, cadde ve sokaklarda “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafikte terör estiren 2 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.
​Amca, Eşinin ve Bebeğinin Önünde Damadı Öldürdü
​Amca, Eşinin ve Bebeğinin Önünde Damadı Öldürdü
Eşi ve bebeğinin önünde eşinin amcası olduğu kaydedilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
​Annesini Dövüp Babasını Öldüren Kızın Cezası Belli Oldu
​Annesini Dövüp Babasını Öldüren Kızın Cezası Belli Oldu
Annesini dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla babasını öldüren genç kız 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son sözünde çok pişman olduğunu belirten genç kız, her gün vicdan azabı çektiğini dile getirdi.
​Polisin Şehit Edilmesini Planlayan Firari Yakalandı
​Polisin Şehit Edilmesini Planlayan Firari Yakalandı
3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli’nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 14 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs, terörle mücadele ekiplerince yakalandı.
​Motosikletle kapkaç yaptı, Savunması Bu Ne Pişkinlik Dedirtti
​Motosikletle kapkaç yaptı, Savunması Bu Ne Pişkinlik Dedirtti
Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kadının yerlerde sürüklendiği kapkaç anı bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlıların, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık” demesi dikkat çekti.
​Kaza Yapan Alkollü Sürücü Direksiyon Başında Uyuya Kaldı
​Kaza Yapan Alkollü Sürücü Direksiyon Başında Uyuya Kaldı
Alkollü olarak araç kullanan bir sürücü evine gitmek için girdiği sokakta park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra sokak ortasında direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü olay yerine gelen polis ekiplerinin uyandırma çabaları sonuç vermezken, sedyeye konulan alkollü sürücü ambulansa bindirileceği esnada uyandı.
İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu
İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu
Bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.
Memur Ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Memur Ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Açıklanan enflasyon verisiyle memur, memur emeklisi ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5, memur ve memur emekli aylıklarına ise yüzde 6 oranında zam yapılacak.
Cami Halı Sahaya Döndü! Vatandaşlar İbadetlerini Yapamadı!
Cami Halı Sahaya Döndü! Vatandaşlar İbadetlerini Yapamadı!
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:19
Güneş
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:26
Akşam
19:56
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿