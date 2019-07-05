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Bu haber 05 Temmuz 2019 08:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

Sevgilisini falçatayla Öldürüp Göl Kenarına Atmıştı, O Sanık Hakim Karşısına Çıktı

Kız arkadaşına götürdüğü bir konfeksiyon atölyesinde falçatayla zarar verip, öldüğünü düşünerek göl kenarına atan şahıs hakim karşısına çıktı.

Sevgilisini falçatayla Öldürüp Göl Kenarına Atmıştı, O Sanık Hakim Karşısına Çıktı

-Sürprizim var” diyip çağırmıştı
-Falçatayla zarar verip, öldürmüştü



Avcılar’da 5 Şubat günü kız arkadaşını bir konfeksiyon atölyesine “sürprizim var” diye çağırıp burada boynuna, bacaklarına ve vücudunun farklı yerlerine falçata ile saldıran Emre Ç.’nin yargılanmasına başlandı. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Ç., tutuksuz sanık Yunus K. ve müşteki Rabia K. hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile Rabia K.’nin yakınları da katıldı.


 

“Kendi Kendine Bir Şeyler Yaptı, Ben Müdahale Ettim, Ama O Ne Diyorsa Doğrudur”

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Emre Ç., psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyerek Rabia K.ile inişli çıkışlı bir ilişkileri olduğunu aktardı. Emre Ç., “Ben cinsel saldırı suçlamasını kabul etmiyorum. Rabia kendi kendine bir şeyler yapmaya çalıştı ben müdahale ettim. Ama o ne diyorsa doğrudur. Ben kıskanç biriyim. Beni tahrik etti. Ben o gün ilaç aldım ve içki içtim. Rabia bana küfürler etti. Bana falçata salladı. Rabia falçata ile kendisine de zarar verdi. Ben tokat attım atmaz olaydım. Benim Yunus K.’ye borcum vardı. Yunus K. olay yerine geldiğinde ‘ben yokum bu işte’ dedi. Rabia’yı ben daha sonra valize koydum. Tam göle atacakken bir kıpırdama oldu. Ben de valizin ağzını açık bıraktım. Rabia ne diyorsa doğrudur. Lanet olsun seviyorum. Rabia ne söylediyse doğrudur, ben onu kardeşinden bile kıskanırdım” dedi. Sanık Emre Ç. savunmasının devamında gözyaşlarına hakim olamadı.





 

“Yerde Kan Gördüm, Beni Kan Tuttuğu İçin Başım Döndü”

Olay yerinde Rabia K.’yi görmediğini ancak kan gördüğü için midesinin bulandığını ve başının döndüğünü söyleyen tutuksuz sanık Yunus K. ise, Emre Ç.’nin kendisine olan borcunu ödeyeceğini söyleyerek çağırdığını aktardı. Yunus K., “Ben Emre ile gittim. Yerde kan gördüm. Beni kan tuttuğu için mide bulantısı ve baş dönmesi oldu. O sırada ablam mesaj attı annemi hastaneye götüreceğiz diye. Emre’ye bunu söyleyerek ayrıldım. O an baş dönmesiyle dışarı çıkmak istedim” dedi.


 

Genç Kız Olay Anını Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu

Sanıkların ardından söz verilmesi üzerine konuşan Rabia K. ise, Emre Ç.’nin kendisinin erkek arkadaşı olduğunu ve olay günü patronunun telefonundan arayarak akşam 17.30 sıralarında kendisini evden aldığını söyledi. Rabia K., “Ailemden izin alarak beni balıkçıya götürdü. Burada alkol almadı. Sonra tekstil atölyesine gittik. Bana orada patronu ile patronun eşi olduğunu söyledi. Bana bir sürprizi olduğunu söyledi. İçeri girdiğimizde kimse yoktu. Sonra göz bandı taktı gözüme. Takmasına müsaade etmedim. O sırada bir çanta gördüm. Telefonu çıkarmamı ve çocukluk arkadaşım olan Can’a mesaj atmamı istedi. Kapıya doğru yöneldiğimde beni içeri çekiştirdi. Sonra ağzımı ve burnumu soluksuz bıraktı. Ayaklarımı, ellerimi ve diz kapaklarımı bağladı. Arkaya götürüp beni tekmeledi. Elindeki falçata ile vurdu. Falçata ile kesti” diyerek yaşadığı o anları anlattı. Genç kız mahkemede olay anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.



 

“Bana Cinsel Saldırıda Bulundu”

Rabia K., Emre Ç.’nin kendisine ‘seni buraya cezalandırmak için getirdim’ dediğini söyleyerek, “Falçatanın arka kısmıyla karnıma vurdu. Seni parçalayacağım ama zamanım yok dedi. Telefon o sırada durmadan çalıyordu. Emre ara ara annemle konuşup geliyordu. Falçata ile daha fazla vurmaması için elimle falçatayı tutup attım, ellerim kesildi. Falçatanın ucu yamulduğu için bıçak getirdi. Sonra böbreğime sapladı. Sadece acı hissettim. Buradan kurtulmak istiyorsan benimle birlikte olacaksın dedi. Bacaklarımı kesti. Bana cinsel saldırıda bulundu” dedi.



 

“Gebermedin Mi Sen Hala”

Emre Ç.’nin yastık gibi bir cisim getirdiğini söyleyen Rabia K., “Beni bununla boğmaya çalıştı. Üzerimden atmaya çalıştım ama olmadı. Bu sırada bıçağı boğazımın iç kısmında tutup çekti. Üzerime bir şey örttü dışarıya çıktı sonra Yunus ile geldi. Emre tekrar geldiğinde kafama tekme atarak ‘gebermedin mi sen hala’ dedi. Yunus beni gördü ama hiçbir şey söylemedi. Sonra beni ikisi birlikte çuvala soktular ve araca götürüp bagaja koydular. Son ses müzik açarak hiçbir şey olmamış gibi arabada gittiler. Emre göl kenarında durdu beni bagajdan çıkarıp yere fırlattı. Ayakları ile bastı bana. Ben sesimi çıkarmadım. Araba ile üzerimden geçildiğini hissettim bir ağırlık oldu. Saatlerce o soğukta yarı çıplak halde kaldım. O an sadece ölmek istedim. Ben kendime zarar vermedim, yalan söyledi. Benim sesim böyle değildi tedavim devam ediyor” şeklinde konuştu.



 

“Gerekirse Evlenirim, İsterseniz İdam Edin”

Sanık Emre Ç.’ye tekrar söz verilmesi üzerine, “Ben gerekirse evlenirim. Allah benim cezamı versin, isterseniz idam edin” dedi. Diğer sanık Yunus K. ise, yalnızca atölyenin merdivenlerine kadar indiğini söyleyerek burada kan gibi bir şey gördüğünü ancak Rabia K.'yi görmediğini ifade etti.
Mahkeme heyeti Rabia K.'nin beyanları doğrultusunda her iki sanık hakkında ‘hürriyeti kısıtlama’ suçundan suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Mahkeme, müşteki Rabia K.'nin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilimdalı’na sevk edilerek cinsel istismar iddiası ve diğer olgular bakımından rapor alınmasına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.
Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan avukat Diren Cevahir Şen, yaşanan dehşeti anlatarak Rabia’nın şans eseri hayatta kaldığını söyledi. Avukat Şen, konuşmasında kadın cinayetleri konusuna da vurgu yaptı.





Editör: Ahmet Şen

 
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