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Bu haber 04 Temmuz 2019 20:40:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Bu Koyunların Doğmamış Kuzuları Bile Satılıyor

Dünyanın en iyi etçi ve damızlık küçükbaş hayvanları arasında gösterilen Alman Karakafa (Schwarzkopf) damızlık koyun bakan üretici; taleplere yetişemezken, doğmamış kuzuları için bile sıra veriyor.

​Bu Koyunların Doğmamış Kuzuları Bile Satılıyor

-​Bu Koyunların Doğmamış Kuzuları Bile Satılıyor!
-Et verimi yüzde 30



 

Et Verimini Yüzde 30 Arttırıyor

Türkiye’nin hayvancılıkta önemli merkezlerinden birisi olan Bursa Yenişehir’de damızlık Alman Karakafa (Schwarzkopf) çiftliğinde yetişen hayvanlar et verimini yüzde 30 arttırıyor. 



 

En Verimli Koyunlar Arasında

Çiftlik sahibi Oktay Öztürk, “Dünyada etçil ve damızlık ırkı olarak Alman Karakafa (Schwarzkopf) koyunu en verimli hayvanlar arasında gösteriliyor. Biz de çiftliğimizde bu ırkı besliyoruz. Türkiye’nin birçok ilinden küçükbaş hayvan bakıcıları bizlerden damızlık koç ve kuzu talep ediyorlar. Bu hayvanın en büyük özelliklerinden biri etçil ırk olmasıdır, melezleme çalışmalarından çıkan kuzularda et randımanını yüzde 30 civarında arttırıyor. Bir diğer özelliği ise diğer yerli ırk kuzular 100 günde 45 kiloya ulaşırken Alman Karakafa kuzuları 100 günde 60 kilo civarına ulaşıyor. Çiftliğimizde bulunan hayvanların hepsi gebedir ve Türkiye’nin birçok iline satışımız vardır. Doğmamış kuzulara bile yoğun bir talep olduğu için şu anda isteklere, taleplere yetişemiyoruz” diye konuştu. 






Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
​Bu Koyunların Doğmamış Kuzuları Bile Satılıyor
​Bu Koyunların Doğmamış Kuzuları Bile Satılıyor
Dünyanın en iyi etçi ve damızlık küçükbaş hayvanları arasında gösterilen Alman Karakafa (Schwarzkopf) damızlık koyun bakan üretici; taleplere yetişemezken, doğmamış kuzuları için bile sıra veriyor.
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