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Bu haber 04 Temmuz 2019 20:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

Sürücü Yaşlı Diye Arabalarına Bindiler! Otostop Çeken Genç Kızın Feci Sonu

Alkollü bir şoförün aracına otostop çekerek binen kız, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sürücü Yaşlı Diye Arabalarına Bindiler! Otostop Çeken Genç Kızın Feci Sonu

-Sürücü Yaşlı Diye Arabalarına Bindiler! Otostop Çeken Genç Kızın Feci Sonu




 

Sürücü Yaşlı Diye Arabalarına Bindiler

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Erzurum’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 16 yaşındaki Berrak K., 14 yaşındaki kız kardeşi Şura K. ve diğer arkadaşı 17 yaşındaki Beyza A. ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katılmak için Terminal Caddesi üzerindeki bir kafeye geldi. Doğum günü partisinin ardından yürüyerek üniversite kavşağına kadar gelen genç kızlar, Ilıca’daki evlerine dönmek için araç bulamayınca otostop çekmek zorunda kaldı. Genç kızlar, sürücüsünün yaşlı olduğunu gördükleri 25 LC 342 plakalı araca binmeye karar verdiler. B.Ç. isimli sürücünün alkollü olduğunu fark edemeyen genç kızlar kamyonete bindi. 



 

Genç Kıza 3 Kez Kalp Masajı Yapılmasına Rağmen Hayatını Kaybetti

B.Ç. (58) isimli sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yol kenarında bulunan refüje ardından ağaca vurarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Berrak K.(16), Şura K.(13) ve Beyza A.(17) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, şoför B.Ç. ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgilere göre yaralılardan Berrak K., 3 kez kalp masajı ile hayata döndürülmesine rağmen kurtarılamadı. 

Kaza sonrası yapılan alkol testinde sürücü B.Ç. 132 promil alkollü çıkarken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. 



Editör: Bahar Yüksel
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Sürücü Yaşlı Diye Arabalarına Bindiler! Otostop Çeken Genç Kızın Feci Sonu
Sürücü Yaşlı Diye Arabalarına Bindiler! Otostop Çeken Genç Kızın Feci Sonu
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