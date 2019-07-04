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Bu haber 04 Temmuz 2019 16:40:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa’daki uzman hekim eksikliği ve Ceylanpınar Devlet Hastanesi ile ilgili sorunları TBMM Başkanlığına sunduğunu duyurmuştu. Aydınlık, sorunların giderilmesi için gerekli adımların atıldığının müjdesini verdi.

​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa’nın sağlık sorunlarını ele aldığını ve Şanlıurfa hastanelerindeki eksiklikleri dün TBMM’ye ilettiğini ifade etmişti. 


 

Aydınlık Müjdeyi Verdi! 

Aydınlık, bugün verdiği müjdeli haberde sorunların giderilmesi için gerekli adımların atıldığını duyurdu. Aydınlık, yaptığı açıklamada şunları ifade etti;


“Dün dile getirdiğimiz "Ceylanpınar Devlet Hastanesi" ile alakalı tarafımıza iletilen bilgilendirmeyi kamuoyu ile paylaşmak isterim. Hastane tarafından gönderilen bilgi şu şekilde: "Hastanemiz ameliyathanesinde arızalı olan 2 adet anestezi cihazının bakım onarımı yapılıp hizmete geçirildi. Arızalı olan 3’üncü anestezi cihazının yedek parça değişiminin yapılması için firma tarafından atölyeye alınıp 1 hafta içerisinde onarımının yapılıp faaliyete geçmesi sağlanacaktır. Diğer kurumlardan geçici olarak anestezi uzmanı görevlendirilmiş, an itibari ile hastanemiz ameliyathanesi faal olarak hizmet vermektedir. Yaşanan bu olumlu gelişme için başta İl Sağlık Müdürümüz ve Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimimiz olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim.”




 

Ne Olmuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, twitter hesabından vatandaşlara Şanlurfa’nın sağlık sorunlarını TBMM’ye ilettiğini duyurmuştu. Aydınlık’ın konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verilmişti;


"Sağlık Bakanına sorduk:"170 uzman hekim nerede, Ceylanpınar Devlet Hastanesi neden bu halde?" Şanlıurfa'da yaşanan sıkıntılar saymakla bitmiyor; ama bizimde bu sorunlar karşısında mücadelemiz hiç bitmeyecek. Çok farklı alan ve konularda büyük sıkıntılarımız var; ancak sağlık alanında yaşanan sıkıntılar her şeyden önce geliyor çünkü gecikecek en ufak bir sağlık hizmeti bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olabilir, telafisi olmayan yaralar açabilir. O nedenle bu alanda yaşanan sıkıntılar ivedilikle çözülmesi gerekiyor."



 

Şanlıurfa’da 170 Uzman Eksiğimiz Var

“Şimdi biz öncelikle bir tespit çalışması yaptırmıştık. O tespit çalışmasında gördük ki vatandaşlarımızın en fazla başvuru yaptığı Çocuk hastalıklarında 47, kadın hastalıklarında 29, genel cerrahide 36, iç hastalıklarında 31, anesteziyoloji alanında 27 hekim eksik, toplamda '170 uzman hekim eksiğimiz' var. Bu nasıl mümkün olabilir? 3 değil,5 değil, 10 değil 170 tane. Bu nasıl görülemez, bugüne kadar nasıl atama yapılamaz anlamış değilim. İlk soru önergemiz bununla alakalı. Sağlık Bakanına o nedenle sorduk"



 

Ceylanpınar’da Ameliyathaneler İşlem Dışı

Sayın Bakan, bu 170 uzman hekim nerede?' İkinci soru önergemiz ise 'Ceylanpınar Devlet Hastanesi' ile alakalı. Ceylanpınar'da yaşanan sıkıntı şu: 15 gündür Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin 3 ameliyathanesi de işlem dışı vaziyette.

Ameliyathanelerin işlem dışı olması nedeniyle de hastalarımız ameliyat için başka hastanelere yönlendiriliyor, bununla birlikte anestezi alanında sıkıntılar yaşanıyor. Bakın bunların Ceylanpınar'da yaşanıyor olması kabul edilemez. 

Ayrıca sorunların çözülmesi için gerekli bilgiler, gerekli başvurular ilgili kurumlara yapılmış. Burada vatandaşlarımız mağdur. Ayrıca Ceylanpınar çok önemli bir konuma sahip. Suriye kentlerinden Resulayn ile komşu, sıcak çatışma bölgelerinin bir çoğuna yakın vaziyette.

Herhangi bir acil durumda bu eksiklikler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu konuyu'da Sayın Bakan'a gönderdik. Umarım Sayın Bakan bu 2 önemli hususta gereken çalışmaları başlatır. Bizlerde sonuna kadar takipçisi olacağız.”




Aydınlık, bugün yaptığı açıkalamada sorunların giderilmek için gerekli adımların atılacağını ifade ederken, Şanlıurfalı vatandaşlar Aziz Aydınlık’a teşekkürlerini sunarak “Şanlıurfa için çalışan bir milletvekili, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.




Editör: Bahar Yüksel



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