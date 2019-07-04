Cami Halı Sahaya Döndü! Vatandaşlar İbadetlerini Yapamadı!

Camide Top Oynamaz İbadet Edilir

Gaziantep’te bulunan Hacı Yasin Kaplan Camisine namaz kılmak için giden bir vatandaş, gördükleri karşısında şaşkına uğradı. Caminin içerisinde bir grup çocuğun top oynadığını gören vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan vatandaş;“Burası Gaziantep Haci Yasin kaplan camisi kapıda camii yazıyor içeri girip namaz kılmak istedim baktım cami değil top sahasıdır inanmayan videoyu izlesin” yorumunda bulundu.Camiye ibadet etmek için giden diğer vatandaşlar da durumdan rahatsızlık duydu. Bu duruma kimleirn müsaade ettiğinin araştırılmasını isteyen vatandaşlar, “Her mekanın kendine özgü bir kuralı ve kullanım amacı var. Cami içerisinde top oynanmaz ibadet edilir” diyerek yetkililerin konuyu araştırmasını istedi.İşte o video;Editör: Bahar Yüksel