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Bu haber 04 Temmuz 2019 15:15:51 Tarihinde eklenmiştir.

​OHAL başladı! Alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, müdürlerin izinleri iptal

İBB'de tüm birimlere gönderilen genelgelerle müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapanların izinleri iptal edildi. Ödemeler, ihaleler, personel alımı, alım-satım ve kiralamalar da durduruldu.

​OHAL başladı! Alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, müdürlerin izinleri iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu, imzasıyla İBB’deki tüm birimlere gönderilen genelgelerin ortaya çıkması ile İBB’de ohal başladı dedirtti.



 

İkinci Bir Talimata Kadar İşlemler Durduruldu

Ortaya çıkan genelgelere göre; İBB şirketlerinin günlük ve rutin işlerini aksatmayacak şekilde işlerin devam ettirilmesi istenerek, bu kapsamın dışında kalan ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama ve benzeri tüm işlerin ikinci bir talimata kadar durdurulması istendi. 



 

İzindeki Tüm Müdürler Göreve Çağrılıyor

Yayınlanan başka bir genelgede İBB’de müdür ve üzeri kadrolarda görev yapan yöneticilerin kanuni mazeret ve hastalık izni hariç tüm izinlerin durdurulduğu ifade edilerek izinde bulunanların “ivedilikle” göreve başlamaları istendi.




Editör: Bahar Yüksel



 
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​OHAL başladı! Alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, müdürlerin izinleri iptal
​OHAL başladı! Alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, müdürlerin izinleri iptal
İBB'de tüm birimlere gönderilen genelgelerle müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapanların izinleri iptal edildi. Ödemeler, ihaleler, personel alımı, alım-satım ve kiralamalar da durduruldu.
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