​OHAL başladı! Alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, müdürlerin izinleri iptal

İkinci Bir Talimata Kadar İşlemler Durduruldu

İzindeki Tüm Müdürler Göreve Çağrılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu, imzasıyla İBB’deki tüm birimlere gönderilen genelgelerin ortaya çıkması ile İBB’de ohal başladı dedirtti.Ortaya çıkan genelgelere göre; İBB şirketlerinin günlük ve rutin işlerini aksatmayacak şekilde işlerin devam ettirilmesi istenerek, bu kapsamın dışında kalan ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama ve benzeri tüm işlerin ikinci bir talimata kadar durdurulması istendi.Yayınlanan başka bir genelgede İBB’de müdür ve üzeri kadrolarda görev yapan yöneticilerin kanuni mazeret ve hastalık izni hariç tüm izinlerin durdurulduğu ifade edilerek izinde bulunanların “ivedilikle” göreve başlamaları istendi.Editör: Bahar Yüksel