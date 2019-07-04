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Bu haber 04 Temmuz 2019 14:30:41 Tarihinde eklenmiştir.

Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi

kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Alaçatı eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen'i dolandırdı.

Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi

Uzun süredir sürekli gündemde olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün vatandaşlara sürekli uyarı mesajları attığı ve dikkatli olmaları gerektiği dolandırıcılık olayı hala devam ediyor.




 

Eski Başkan ve CHP Eski Milletvekili Dolandırıldı

Yapılan uyarılara kulak asmayan vatandaşların yanı sıra devlet görevlileri de aynı tuzağa düşüyor. Tuzağa düşenlerden bir tanesi de Alaçatı eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen oldu.




 

Adın PKK’ya Karıştı 2 Milyon Getir

Özen’e telefonla ulaşan ve kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının PKK’ya karıştığını ve hesabında bulunan 2 milyonu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirmesi gerektiğini söylediler. Alaçatı eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen, hiç sorgulamadan hesabındaki parayı çekip Akçakale’ye doğru yola çıktı.




 

MİT ile Ortaklaşa Çalışıyoruz Dediler

Akçakale’ye gelen Özen, çantasındaki 2 Milyon TL’yi kendini polis olarak tanıtan ve MİT ile ortaklaşa operasyon yaptıklarını söyleyen dolandırıcılar verdi. araya belirli bir süre girdikten sonra parayı verdiği kişileri arayan Özen, o kişilerin telefonunun kapalı olduğunu gördü. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Özen, durumu gerçek polislere şikayet etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili açılan soruşturma sonrasında elde edilen verileri vatandaşlara duyuracaklarını, konunun çözülene kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.






Editör: Bahar Yüksel 
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Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
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