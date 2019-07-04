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Bu haber 04 Temmuz 2019 21:15:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Trump’tan İran’a: Tehditlerinize Dikkat Edin, Geri Dönüp Sizi Sokabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uranyum zenginleştirmede sınırı kaldıracakları yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Tehditlerinize dikkat edin. Bu tehditler geri dönüp sizi sokabilir” dedi.

​Trump’tan İran’a: Tehditlerinize Dikkat Edin, Geri Dönüp Sizi Sokabilir

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin uranyum zenginleştirmede sınırı kaldıracakları yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. 



 

İran Tehditlerin Konusunda Dikkatli Ol

Trump, “İran yeni bir uyarıda bulundu. Ruhani bir nükleer anlaşma olmaması durumunda istedikleri oranda uranyum zenginleştireceklerini söyledi. İran tehditlerin konusunda dikkatli ol. Bu tehditler geri dönüp, daha önce hiç kimseyi sokmadığı şekilde sizi sokabilir” ifadelerini kullandı.  


Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​Trump’tan İran’a: Tehditlerinize Dikkat Edin, Geri Dönüp Sizi Sokabilir
​Trump’tan İran’a: Tehditlerinize Dikkat Edin, Geri Dönüp Sizi Sokabilir
ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uranyum zenginleştirmede sınırı kaldıracakları yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Tehditlerinize dikkat edin. Bu tehditler geri dönüp sizi sokabilir” dedi.
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