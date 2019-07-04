​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti

Kavgada 4 Kişi Yaralandı

- Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada- Adliye önünde taş ve sopalar havada uçuştuEdinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin duruşmasında gergin anlar yaşandı. Mahkeme sonrası adliyeden çıkan taraflar kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya müdahale eden polisler, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açtı. Kavganın ortasında kalan bazı kadınlar çığlık attı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Toplam 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.Editör: Bahar Yüksel