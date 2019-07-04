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Bu haber 04 Temmuz 2019 14:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle girdikleri duruşma sonrası adliyeden çıkan iki aile arasında kavga yaşandı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için polis silahla havaya ateş açtı. Silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti

- Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada 
- Adliye önünde taş ve sopalar havada uçuştu 



 

Kavgada 4 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin duruşmasında gergin anlar yaşandı. Mahkeme sonrası adliyeden çıkan taraflar kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya müdahale eden polisler, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açtı. Kavganın ortasında kalan bazı kadınlar çığlık attı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Toplam 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. 








Editör: Bahar Yüksel
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