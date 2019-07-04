Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Temmuz 2019 13:30:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Polisin Şehit Edilmesini Planlayan Firari Yakalandı

3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli’nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 14 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs, terörle mücadele ekiplerince yakalandı.

​Polisin Şehit Edilmesini Planlayan Firari Yakalandı

Adana'da 6 Kasım 2016'da Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde terör örgütü PKK yandaşları, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP'li 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane edip, Çukurova Caddesi'ni yaktıkları lastiklerle araç ve yaya trafiğine kapatıp, korsan gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu göstericiler ara sokaklara kaçtı.



 

30 Kişi Hakkında Dava Açıldı 

Sokak arasından ‘Saddam' lakaplı Sedat Şimşek'in açtığı belirlenen ateş sonucu ağır yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yeli, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Olayla ilgili olarak Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.

Tam 3 yıl süren yargılamanın ardından, 1 Mart 2019'da görülen karar duruşmasında Sedat Şimşek çifte ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın diğer organizatörlerinden Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kasten adam öldürme' suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, diğer 14 sanık beraat etti.




 

Delil bırakmamak için her şeyi yapmış

Söz konusu olayda pompalı tüfekle havaya ateş açarak polisi pusuya çeken ve kanlı saldırının planlayıcılarından biri olan Osman Işıklı (31), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı. Işıklı'nın olay anında tanınmamak için yüzünü bezle kapattığı, arkasında delil bırakmamak için de eline eldiven taktığı ve ayakkabısının üzerine de çorap geçirdiği öğrenildi.
Hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezası verilen Işıklı, cezaevine konuldu.  



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Polisin Şehit Edilmesini Planlayan Firari Yakalandı
​Polisin Şehit Edilmesini Planlayan Firari Yakalandı
3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli’nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 14 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs, terörle mücadele ekiplerince yakalandı.
​Motosikletle kapkaç yaptı, Savunması Bu Ne Pişkinlik Dedirtti
​Motosikletle kapkaç yaptı, Savunması Bu Ne Pişkinlik Dedirtti
Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kadının yerlerde sürüklendiği kapkaç anı bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlıların, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık” demesi dikkat çekti.
​Kaza Yapan Alkollü Sürücü Direksiyon Başında Uyuya Kaldı
​Kaza Yapan Alkollü Sürücü Direksiyon Başında Uyuya Kaldı
Alkollü olarak araç kullanan bir sürücü evine gitmek için girdiği sokakta park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra sokak ortasında direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü olay yerine gelen polis ekiplerinin uyandırma çabaları sonuç vermezken, sedyeye konulan alkollü sürücü ambulansa bindirileceği esnada uyandı.
İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu
İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu
Bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.
Memur Ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Memur Ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Açıklanan enflasyon verisiyle memur, memur emeklisi ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5, memur ve memur emekli aylıklarına ise yüzde 6 oranında zam yapılacak.
Uykuda Ölürüm Korkusu Yüzünden Üç Yıldır Uyuyamıyor
Uykuda Ölürüm Korkusu Yüzünden Üç Yıldır Uyuyamıyor
Uyku apnesine yakalanan Caymaz, üç yıldır uyuyamıyor
Başkan Kuş,” Esnafımızla Her Zaman İç İçe Olacağız”
Başkan Kuş,” Esnafımızla Her Zaman İç İçe Olacağız”
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığını ziyaret edip, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Kuş,” Her zaman esnafımızın yanında olacağız.” Dedi.
Annesini Döven Babasını Öldüren Kızın Cezası Belli Oldu
Annesini Döven Babasını Öldüren Kızın Cezası Belli Oldu
Babasını öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan kız 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Lokantada Yangın Çıktı, Onlar Yemeklerine Devam Etti
Lokantada Yangın Çıktı, Onlar Yemeklerine Devam Etti
Büfeye ait lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı müşterilerin yangına rağmen yemeklerine devam etmesi dikkat çekti.
​İkiz Bebeğe Hamileydi! Kazada Bir Aile Yok Oldu
​İkiz Bebeğe Hamileydi! Kazada Bir Aile Yok Oldu
Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
​Çocuklara Porno İzletti! Evinde Cephanelik Çıktı
​Çocuklara Porno İzletti! Evinde Cephanelik Çıktı
Çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan ve evinde çok sayıda silah bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler
​Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler
Yürekleri burkan olayda 9 tane sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı.
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
​Aydınlık Müjdeyi Verdi! Şanlıurfa’nın Sorunları Çözülüyor
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
Eski Vekile Adın PKK’ya Karışmış Denildi! Vekil, 2 Milyon TL’yi Kendi Elleriyle Şanlıurfa’ya Getirdi
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası Davasında Taraflar Kavgaya Tutuştu! Polis Olaya Silahla Müdahale Etti
​Şanlıurfa’da Yangın! Kafe Küle Döndü!
​Şanlıurfa’da Yangın! Kafe Küle Döndü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:18
Güneş
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿