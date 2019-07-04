​Siverek OSB Müteşebbis Heyeti, OSB’de İnceleme Yaptı

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı S.Serdar BUCAK, OSB’nin kurulması ile birlikte istihdamın artacağını belirterek, OSB bünyesinde istihdama, üretime ve ihracata yönelik, faaliyette bulunmak isteyen firmaların müracaatlarını ihale sonrasında alacaklarını , kendilerine gerekli kolaylığın sağlanacağını ifade etti.Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER başkanlığında Siverek Ticaret Odası Yönetim Kurlu Başkanı Salih Serdal Bucak ve Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın Siverek OSB’nin kurulumu için “Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” diyerek ortak bir açıklamada bulundular.