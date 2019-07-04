Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Temmuz 2019 10:43:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Motosikletle kapkaç yaptı, Savunması Bu Ne Pişkinlik Dedirtti

Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kadının yerlerde sürüklendiği kapkaç anı bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlıların, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık” demesi dikkat çekti.

​Motosikletle kapkaç yaptı, Savunması Bu Ne Pişkinlik Dedirtti

Olay, 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.40 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Jale D. Ö. (46) isimli kadının çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. O anlar çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


 

Kadın yolda sürüklendi 

Görüntülerde, spor motosikletin arkasında oturan şahsın, Jale D.Ö.'nün omzundaki çantayı tutarak çektiği görüldü. Kadın çantayı bırakmak istemeyince çekmenin şiddetiyle yere düştü. Bir süre yolda sürüklenen ve kol ve bacaklarından yaralanan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.


 

250 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi 

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletli iki kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen polis, kapkaçın gerçekleştirildiği motosikleti yanmayan sol farından tespit etti. Kapkaççıların Ömer Y. (32) ile Furkan A. (19) olduğunu belirleyen polis, şahısları çabucak yakaladı.


 

"Adrenalin olsun diye yaptık" 

Tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edilen Ömer Y. ile Furkan A.'nın, çaldıkları çantayı Seyhan Baraj Gölü kenarında yaktıkları, içerisindeki cep telefonunu da göle attıkları belirlendi. Şahısların emniyetteki sorgularında, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin, heyecan olsun diye yaptık” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Y. ile Furkan A. tutuklandı.  



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Motosikletle kapkaç yaptı, Savunması Bu Ne Pişkinlik Dedirtti
​Motosikletle kapkaç yaptı, Savunması Bu Ne Pişkinlik Dedirtti
Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kadının yerlerde sürüklendiği kapkaç anı bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlıların, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık” demesi dikkat çekti.
​Kaza Yapan Alkollü Sürücü Direksiyon Başında Uyuya Kaldı
​Kaza Yapan Alkollü Sürücü Direksiyon Başında Uyuya Kaldı
Alkollü olarak araç kullanan bir sürücü evine gitmek için girdiği sokakta park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra sokak ortasında direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü olay yerine gelen polis ekiplerinin uyandırma çabaları sonuç vermezken, sedyeye konulan alkollü sürücü ambulansa bindirileceği esnada uyandı.
İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu
İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu
Bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.
Memur Ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Memur Ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Açıklanan enflasyon verisiyle memur, memur emeklisi ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5, memur ve memur emekli aylıklarına ise yüzde 6 oranında zam yapılacak.
Uykuda Ölürüm Korkusu Yüzünden Üç Yıldır Uyuyamıyor
Uykuda Ölürüm Korkusu Yüzünden Üç Yıldır Uyuyamıyor
Uyku apnesine yakalanan Caymaz, üç yıldır uyuyamıyor
Başkan Kuş,” Esnafımızla Her Zaman İç İçe Olacağız”
Başkan Kuş,” Esnafımızla Her Zaman İç İçe Olacağız”
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığını ziyaret edip, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Kuş,” Her zaman esnafımızın yanında olacağız.” Dedi.
Annesini Döven Babasını Öldüren Kızın Cezası Belli Oldu
Annesini Döven Babasını Öldüren Kızın Cezası Belli Oldu
Babasını öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan kız 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Lokantada Yangın Çıktı, Onlar Yemeklerine Devam Etti
Lokantada Yangın Çıktı, Onlar Yemeklerine Devam Etti
Büfeye ait lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı müşterilerin yangına rağmen yemeklerine devam etmesi dikkat çekti.
​İkiz Bebeğe Hamileydi! Kazada Bir Aile Yok Oldu
​İkiz Bebeğe Hamileydi! Kazada Bir Aile Yok Oldu
Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
​Çocuklara Porno İzletti! Evinde Cephanelik Çıktı
​Çocuklara Porno İzletti! Evinde Cephanelik Çıktı
Çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan ve evinde çok sayıda silah bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler
​Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler
Yürekleri burkan olayda 9 tane sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı.
​Cani Koca Dehşet Saçtı! Karısını Ağır Yaraladı
​Cani Koca Dehşet Saçtı! Karısını Ağır Yaraladı
Bir kişi, eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı. Hırsını alamayan cani koca sonrasında bıçakla saldırdı.
Çiğköfteye Yeni Ortak Çıktı! Burada 3 Bin Yıl Önce Yapılmış Denildi
Çiğköfteye Yeni Ortak Çıktı! Burada 3 Bin Yıl Önce Yapılmış Denildi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Kaza! 1 Ağır Yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Kaza! 1 Ağır Yaralı
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:18
Güneş
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿