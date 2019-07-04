​Son Dakika! Şanlıurfa’da Kaza! 1 Ağır Yaralı

Kazada 1 Kişi Ağır Yaralandı

O Kavşakta Sık Sık Kazalar Meydana Geliyor

Kaza Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan Maşuk’ta meydana geldi. İddialara göre kavşaktan dönen araç kırmızı ışık ihlali yaparak yol hakkının kendisinde olan motosiklet ile çarpıştı.Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonucuna göre motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi.İhbar hattımıza ulaşan haberde, ihbarı yapan vatandaşın Maşuk yolundaki kavşakta bu tarz kazaların sürekli meydana geldiğini, geçen hafta da bir kaza meydana geldiğini ve bu kazada 1 kişinin öldüğünü ifade etti.Editör: Bahar Yüksel