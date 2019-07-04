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Bu haber 04 Temmuz 2019 08:47:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika! Şanlıurfa’da Kaza! 1 Ağır Yaralı

Şanlıurfa’da araba ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

​Son Dakika! Şanlıurfa’da Kaza! 1 Ağır Yaralı

Kaza Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan Maşuk’ta meydana geldi. İddialara göre kavşaktan dönen araç kırmızı ışık ihlali yaparak yol hakkının kendisinde olan motosiklet ile çarpıştı. 


 

Kazada 1 Kişi Ağır Yaralandı

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonucuna göre motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi.



 

O Kavşakta Sık Sık Kazalar Meydana Geliyor

İhbar hattımıza ulaşan haberde, ihbarı yapan vatandaşın Maşuk yolundaki kavşakta bu tarz kazaların sürekli meydana geldiğini, geçen hafta da bir kaza meydana geldiğini ve bu kazada 1 kişinin öldüğünü ifade etti.



Editör: Bahar Yüksel
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