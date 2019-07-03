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Bu haber 03 Temmuz 2019 21:30:07 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Organize Sanayi İçin İlk Adım Atıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde işsizliği azaltacak ve ilçe genelinde ekonomiyi rahatlatacak olan Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için ilk adım atıldı.

Urfa’da Organize Sanayi İçin İlk Adım Atıldı

Karacadağ Bölgesinde Aşlıca Kırsal Mahallesi sınırları içerisinde bin dönümlük arazi üzerinde kurulması planlanan Organize Sanayi Sitesinin alt ve üst yapımı çalışmalarının başlanması için Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Serdal Bucak ile mütevelli heyeti üyeleri bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgenin kalkındırılması ve işsizliğin azaltılması için bir an önce çalışmalara başlanacağını belirten Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler,” Birkaç yıldır bazı sorunlar nedeniyle bir türlü yapım çalışmalarına başlanılamayan organize sanayi bölgesinin yapımı için, bölgede incelemelerde bulunduk. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonrasında Sanayi Sitesinin yapılabilmesi için araçların bölgeye rahatlıkla ulaşabileceği yolları yapmamız gerekiyor. Yol sorunu ortadan kaldırdıktan sonra en geç bir yıl içerisinde çalışmalara başlamayı hedefliyoruz” dedi
Siverek Belediyesi olarak Organize Sanayi Sitesinin faaliyete geçmesi için eldeki tüm imkanları kullanacaklarını belirten Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, "Siverek Kaymakamlığı, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yapacağımız çalışmalarla, en kısa zamanda Organize Sanayi Sitesinin yapımına başlamayı ve bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede ilk etapta 4 bin insanımıza iş imkânı sağlanacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



Editör:Ahmet Şen

 
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