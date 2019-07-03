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Bu haber 03 Temmuz 2019 20:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı

Dünyaya gelen 1 yaşındaki Ensefalosel hastası Yunus Emre isimli bebeğe devlet sahip çıktı.

Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 1 yıl önce Ensefalosel hastalığıyla dünyaya gelen ve kafatasında bulunan iki cihaz sayesinde yaşam savaşı veren Yunus Emre’nin ve ailesinin yaşadığı mağduriyetin gündem olmasının ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın talimatıyla Adilcevaz Kaymakamlığı, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve Adilcevaz Onkoloji Hastanesi harekete geçti. Yapılan istişareler sonucunda bebeğin tedavisinin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmasına karar verildi. Yetkili kurumlar, aile ile iletişime geçerek Yunus Emre’nin hem tedavi edilmesini sağlayacak hem de tedavi sürecinde ailenin yaşamış olduğu maddi sıkıntılarını karşılayacak.

Öte yandan, “1 yaşındaki Yunus Emre’nin yürek burkan dramı” başlıklı haberin ardından yurt dışından ve ülkenin birçok yerinden iş adamları ve vatandaşlar, bebeğin tedavisi konusunda aileye destek olmak istedi.

Baba İkram Batır, hasta bebeğinin tedavisinin yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Yaşadığımız mağduriyetin haber olmasının ardından yurt içi ve yurt dışından duyarlı halkımız telefonla bize ulaşarak çocuğumuzun tedavisinin yapılması konusunda destek olmak istediklerini söyledi. Bugün yine sağ olsun Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar bize ulaşarak Vali Beyin talimatıyla bebeğimizle ilgileneceklerini söyledi. Allah devletimizden, iş adamlarımızdan ve halkımızdan razı olsun. Haberin yapılmasıyla birlikte yaşadığımız mağduriyeti dile getiren ve emeği geçen tüm basın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımızın sayesinde umudumuzu yitirmişken yeniden bir umut ışığı doğdu. Allah hepinizden razı olsun. Allah devletimizi var etsin. Desteklerinden dolayı valimize, Adilcevaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, İl Sağlık Müdürü Koray Okur’a, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar’a ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu sayede çocuğumuz tedavi edilerek bir an önce sağlığına kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.



Editör:Ahmet Şen
 
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Sağlık
Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı
Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı
Dünyaya gelen 1 yaşındaki Ensefalosel hastası Yunus Emre isimli bebeğe devlet sahip çıktı.
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