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Bu haber 03 Temmuz 2019 22:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

Ahmet Hakan, İzninizle Biraz Edepsizlik Yapacağım..

Maaşının yükseltilmesini sorgulayanlara 'edepsiz' diyen Bülent Arınç'a Hürriyet yazarı Ahmet Hakan sert tepki gösterdi.

Ahmet Hakan, İzninizle Biraz Edepsizlik Yapacağım..

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları toplantıda maaşlarının 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarılması kamuoyunda tepki çekmişti.
Bülent Arınç da gelen tepkiler üzerine, Habertürk’te yayınlanan programda, konuya ilişkin soruya “Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?” cevabını verince Ahmet Hakan'dan çok sert bir eleştiri yazısı geldi.
İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:
Bülent Arınç şöyle demiş:
 

“Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alır, seni ne ilgilendiriyor kardeşim.”

Ardından da bu tür sorgulamalarda bulunanlara “edepsiz” demiş.İzninizle ben biraz “edepsizlik” yapacağım Bülent Arınç:
Babanızdan harçlık alırsınız, kimseyi ilgilendirmez. Özel sektörde çalışırsınız, kimseyi ilgilendirmez. Ama milletten alıyorsanız milleti ilgilendirir Sayın Arınç!
Milletin vergisiyle ödenen maaşların milletin ilgi alanına girmesinden daha doğal bir şey olmaz, olamaz. Bunu idrak etmekle yükümlüsünüz Sayın Arınç.
Devlet kurumlarında siyasi olarak görev alanların sadece maaşı değil, harcırahı da arabası da vatandaşı ilgilendirir. Bunu hazmetmek zorundasınız Sayın Arınç!
Denetlenmek ve denetlenmeye açık olmak adil bir devletin en temel özelliğidir. Bir devlet görevlisi, ancak bunu kabul ederse edepli olur Sayın Arınç.
Eskiden bu ülkede generallerin maaşlarını sorgulayanlara “edepsiz” falan derlerdi... Yoksa bu ülkenin eski generallerine falan mı özeniyorsunuz Sayın Arınç.


Editör: Ahmet Şen
  
 
 


 
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Ahmet Hakan, İzninizle Biraz Edepsizlik Yapacağım..
Ahmet Hakan, İzninizle Biraz Edepsizlik Yapacağım..
Maaşının yükseltilmesini sorgulayanlara 'edepsiz' diyen Bülent Arınç'a Hürriyet yazarı Ahmet Hakan sert tepki gösterdi.
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