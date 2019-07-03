Arınç'tan Zam İddialarına Yanıt, Maaş Zammı Yetkisi Erdoğan da



"Maaş zammı yetkisi Erdoğan'da"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç’ın maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilmişti. Arınç’ın 13 Haziran'da katıldığı bir programda maaşıyla ilgili sorulan soruya bunu gündeme getirenlere "edepsizler" demişti. Maaşı zammı iddialarıyla ilgili açıklama yapan Arınç, "Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir" ifadelerini kullandı.İşte Bülent Arınç'ın kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı o açıklamalar:Önceden kararlaştırdığımız bir program çerçevesinde 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında eşimle ve dostlarımla birlikte 5 ülkeyi kapsayan Balkan seyahatine çıkmıştık. Bugün yurda döndük.Gezimizle ilgili güzel hatıra ve notları sizlerle ayrıca paylaşacağım ancak yurt dışında bulunduğum süreçte son günlerde sosyal medya kaynaklı kamuoyunu etkilemeye yönelik yalan ve iftiraların ulaştığı çirkin seviyeyi görünce bir açıklama yapmaya ihtiyaç duydum.Habertürk’te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim.Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür.Bu orijinal videoda görüleceği üzere “insanî ve islâmî görevim” olarak tanımladığım kavram, eleştiri hakkıdır. Çünkü benim İslâm ve demokrasi anlayışımda eleştirinin yeri ve payı büyüktür.Montajlı olarak dolaşıma sokulan bu video ile oluşturulmaya çalışılan algı ise Cumhurbaşkanımızın yanında olmamı “insanî ve islâmî görev” olarak gösterme çabasıdır.Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun yaptığı toplantı, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve G20 Zirvesi için yurtdışına çıkmasından hemen önce yapılmıştır. O günlerde önceden planlanmış bir yurtdışı seyahatim nedeniyle de o toplantıya katılamadım.Toplantı sonrasında tarafıma yapılan bilgilendirme ile toplantıda YİK’in çalışma usul ve esaslarının istişare edildiği öğrendim.Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir.Montajlanmamış bu videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut.Yukarıdaki videoda görüleceği üzere “edepsizler” tanımını kesinlikle vatandaşlarımız ve iyi niyetli insanlar için değil, sahte kimliklere sığınarak hayali rakamlar uydurup, sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım.Editör: Ahmet Şen