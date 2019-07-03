Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 03 Temmuz 2019 19:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

Arınç'tan Zam İddialarına Yanıt, Maaş Zammı Yetkisi Erdoğan da

Maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, "Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir" dedi.

Arınç'tan Zam İddialarına Yanıt, Maaş Zammı Yetkisi Erdoğan da

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç’ın maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilmişti. Arınç’ın 13 Haziran'da katıldığı bir programda maaşıyla ilgili sorulan soruya bunu gündeme getirenlere "edepsizler" demişti. Maaşı zammı iddialarıyla ilgili açıklama yapan Arınç, "Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir" ifadelerini kullandı.
İşte Bülent Arınç'ın kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı o açıklamalar:


Önceden kararlaştırdığımız bir program çerçevesinde 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında eşimle ve dostlarımla birlikte 5 ülkeyi kapsayan Balkan seyahatine çıkmıştık. Bugün yurda döndük.
Gezimizle ilgili güzel hatıra ve notları sizlerle ayrıca paylaşacağım ancak yurt dışında bulunduğum süreçte son günlerde sosyal medya kaynaklı kamuoyunu etkilemeye yönelik yalan ve iftiraların ulaştığı çirkin seviyeyi görünce bir açıklama yapmaya ihtiyaç duydum.
Habertürk’te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim.
Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür.
Bu orijinal videoda görüleceği üzere “insanî ve islâmî görevim” olarak tanımladığım kavram, eleştiri hakkıdır. Çünkü benim İslâm ve demokrasi anlayışımda eleştirinin yeri ve payı büyüktür.
Montajlı olarak dolaşıma sokulan bu video ile oluşturulmaya çalışılan algı ise Cumhurbaşkanımızın yanında olmamı “insanî ve islâmî görev” olarak gösterme çabasıdır.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun yaptığı toplantı, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve G20 Zirvesi için yurtdışına çıkmasından hemen önce yapılmıştır. O günlerde önceden planlanmış bir yurtdışı seyahatim nedeniyle de o toplantıya katılamadım.
Toplantı sonrasında tarafıma yapılan bilgilendirme ile toplantıda YİK’in çalışma usul ve esaslarının istişare edildiği öğrendim.
 


"Maaş zammı yetkisi Erdoğan'da"


Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir.
Montajlanmamış bu videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut.
 
Yukarıdaki videoda görüleceği üzere “edepsizler” tanımını kesinlikle vatandaşlarımız ve iyi niyetli insanlar için değil, sahte kimliklere sığınarak hayali rakamlar uydurup, sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım.




Editör: Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Arınç'tan Zam İddialarına Yanıt, Maaş Zammı Yetkisi Erdoğan da
Arınç'tan Zam İddialarına Yanıt, Maaş Zammı Yetkisi Erdoğan da
Maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, "Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir" dedi.
İmamoğlu'ndan İsraf Açıklaması, Lojman Yerine 2 Yurt Yaparız
İmamoğlu'ndan İsraf Açıklaması, Lojman Yerine 2 Yurt Yaparız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tasarruf tedbirlerini anlattı: “Belediyenin lojmanı var. 14 aile yaşıyor, 60 dönüm arazide. 40 güvenlik çalışıyor. Adam Anadolu Yakasında görev yapıyor, lojmanı Florya’da. Sırf bu lojmanın senelik masrafıyla 2 tane yurt yaparız.”
Toplam Borcu 500 Milyon lirayı Aşan Esse Mağazası, İflas Etti
Toplam Borcu 500 Milyon lirayı Aşan Esse Mağazası, İflas Etti
Bir zamanlar 200 mağazası bulunan Esse Mağazası 500 milyon lirayı aşan borçtan dolayı iflas etti
Fethullah Gülen'in Şikayetiyle Barış Pehlivan'a Hapis Kararı
Fethullah Gülen'in Şikayetiyle Barış Pehlivan'a Hapis Kararı
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, terör örgütü FETÖ'nün 1 numarası Fethullah Gülen’in şikayetiyle hapis tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
Çin medyası: Erdoğan Sincanlılar Mutlu Dedi
Çin medyası: Erdoğan Sincanlılar Mutlu Dedi
Resmi temasları kapsamında Çin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Doktor Ve Eşini Darp Eden Saldırganlar Gözaltına Alındı
Doktor Ve Eşini Darp Eden Saldırganlar Gözaltına Alındı
Mardin’de rapor vermeyen doktor ve eşini darp eden 2 kişi gözaltına alındı.
​Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti
​Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti
Yeni açılan bir kuyuda meydana gelen göçüğün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
​Feci Olay! Üzerine evin tavanı çöktü
​Feci Olay! Üzerine evin tavanı çöktü
Üzerine asma tavan çöken kadının imdadına komşuları yetişti.
​Asgari ücretli İşçiye Ceza Şoku
​Asgari ücretli İşçiye Ceza Şoku
Eşiyle mesirelik alana hava almaya giden 47 yaşındaki Hayati Ünsal isimli sürücü, aynı marka benzer bir araçla yakın dakikalarda MOBESE'ye takılan drift görüntülerinin mağduru olduğunu söyledi. Kiralık evde oturan ve yalnızca Hayati Ünsal'ın mermer ocağında çalışarak kazandığı asgari ücret ile geçimlerini sağlayan Ünsal ailesi, birkaç gün sonra eve gelen 5 bin liralık drift cezası ile hayatlarının şokunu yaşadı.
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Şanlıurfa'nın vekil sayılarında değişiklik oldu mu?
​Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak
​Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak
Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu 200 muvazzaf subay alımı yapacak. 220 erkek subay alımı yapılacağını duyuran Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladığı ilanda başvuru şartları ve sınav tarihi belirtildi.
LPG’li Bisiklet Görenleri Şaşırttı
LPG’li Bisiklet Görenleri Şaşırttı
Selesine yüklediği tüpün yandığını fark etmeden yoluna devam eden bisiklet sürücüsü cep telefonu kameralarına yakalandı.
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu
Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu
​Şanlıurfa’da Mezarlıkta Koyun Otlatılmasına Tepki
​Şanlıurfa’da Mezarlıkta Koyun Otlatılmasına Tepki
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿