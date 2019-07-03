İmamoğlu'ndan İsraf Açıklaması, Lojman Yerine 2 Yurt Yaparız

Seçim kampanyasında sürekli olarak 'israf düzenine son vereceğini' dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı televizyon programında yine israf konusuna dikkat çekerken, belediyenin Florya'daki lojmanları üzerinden örnekleme yaptı.İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:“Ulaştırma Bakanlığı’ndan henüz dönüş yok. Seçimden sonra ertelenen tamirat süresi olduğu belirtildi. Yoğun bir trafik yarattı FSM’nin bakımı. Özellikle 3 buçuk saat trafikte kalan insanlar. Üzücü. Görevimin ilk mesai gününde toplantı yaptık. Çalışmaları yapmışlar, basına duyurdular. 3. köprüde indirimli geçiş sağlanırsa insanlar orayı tercih edebilir. Yoğunluk azaltılabilir. FSM'de özellikle ek şerit uygulamasına geçilecek. Yoğunluk ek şerit uygulamasıyla yoğunluk olan saatlerde bir nebze azaltılacak.”İBB Genel Sekreteri olarak ataması yapılacak kişiyi de açıkladı:“Genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut Bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye’nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO’luk yapmış böyle bir beyefendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı ve diğer işlemler var.”İmamoğlu tasarruf tedbirlerini de anlatırken, “Belediyenin lojmanı var. 14 aile yaşıyor, 60 dönüm arazide. 40 tane güvenlik çalışıyor. Adam Anadolu Yakasında görev yapıyor, lojmanı Florya’da. Sırf bu lojmanın senelik masrafıyla 2 tane yurt yaparız” dedi.“Kritik nokta, deniz ulaşımın başladığı yere erişim”Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:“Yapacağımız hususlar var. Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattını kış tarifesinin üzerine çıkarttık. Deniz yolunu artırdık. İlave vapur temini ile sayının artırılması konusunda gerekli girişimler olsun dedik.“Paralel deniz ulaşımı konusunda bazı ulaşımcıların, geçmiş dönemdeki yetkililerin negatif bakışları olduğunu biliyorum. Kendileriyle görüşmüştüm. Bu ulaşımın nefes aldıracak olduğunu ifade etmiştim. Paralele sıcak bakmıyorlar. Doğu-batı aksında bu erişimin faydalı olacağına inanıyorum.“Kritik nokta deniz ulaşımın başladığı yere insanların kolay inebilmesi. Erişimi sağlayamıyorsanız deniz ulaşımı anlamlı olmayabilir. Entegre ulaşım sisteminde denize erişimi kolaylaştırıcı hatlarımız olacağını açıklamıştık.”“Randevu vermeseler de görüşeceğim”“Arkadaşlarıma dedim arayın bütün partileri randevu isteyin dedim. İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ile randevu alındı. MHP’den henüz geri dönüş alamadık. AK Parti randevu vermedi.“Arkadaşlarıma söyleyeceğim yarın randevu almakta ısrar edin diye. Bu millete öyle söz verdim. Randevu vermeseler de görüşeceğim.”“İBB’nin borcu 30 milyar civarında”“Konsolide bütçe yaklaşık 60 milyar lira. Bugün gerçekleşen bütçe 20 milyar lira. Daha altında kalacak. 40 milyar lira iştiraklerinde. Resmi alanına fokuslanıyoruz. 26.8 milyar civarında borç var 2018 sonunda.“Arkadaşlarıma güncel tabloyu oluşturun dedim. Ön bilgiyi paylaşayım: Bugün itibariyle İBB’nin borcu 30 milyar civarında.“23,8 milyar civar gider bütçesi hesaplanmış. 22 milyar civarında gelir bütçesi. Aradaki farkın borçlanılması hesaplanmış. Türkiye’nin ekonomisinin de etkisi var. Hazineden gelen ilk 6 ay içerisinde 2 milyar civarında düştü.“Düşünülen gider bütçesi 2019 sonunda 35 milyarı bulacak. Tasarlanan gider bütçesi. Mevcut gelir bütçesinin düşüşünden kaynaklanan durumla beraber borç 35 milyar civarında.“Her dönemde tasarruf edilmeli”“İştirakler tarafında sıkı bir denetim süreci olacak. Uluslararası deneyim sahibi denetim kuruluşlarımızla İBB’nin iştiraklerini denetleyeceğiz. İç denetim mekanizmamızı devreye soktuktan sonra şuradan başlayacağız: Tasarruf.“Araç mevzusunda ciddi anlamda iddialarımız var. Hızlıca bütün araçların bir alana yığıp çağıracağız. Binek araçlar.“Büyük bir kısmı 1-2 kişinin kullandığı araçlar. Bunun sayısal büyüklüğünü göreceğiz. Reva mıdır değil midir bakacağız.“Yüksek sayıda yüksek konforlu araçların kiralanması için ayrılan bütçelerin yüksek sıkıntı olduğunu belirtmek isterim. Her dönemde tasarruf edilmeli.”“Kime İBB’nin gayrimenkulü verilmiş?”“İBB’de her konuda seferberlik. Buna önem veriyorum. İBB’nin gelirlerinin artırılması yönünde seferberlik. Bütünüyle teftiş edilmesi.“Kime İBB’nin gayrimenkulü verilmiş, neden para tahsil edilmiyor? Küçük bir zümre üzerinden 16 milyon insanı mağdur edemezsiniz. Hem açıklanacak hem de somut kanıt gösterilecek.“İşin uzmanlarıyla çalışıyoruz. İşin uzmanları dediğim liyakat. Millete hizmet edecek. Partizanlığı bitirecek. Boynu bükük olunacak tek kitle İstanbul halkı.“Ülkenin enflasyon sorununu çözecek değilim. Ama yoksul insanlar varsa ben onların yanında olacağım. Bütçede açıkladığımız tüm indirim paketleri, örneğin şimdi meclise getireceğiz 4 yaşına kadar çocukların anneleriyle birlikte ücretsiz gezebilecek.”Editör: Ahmet Şen