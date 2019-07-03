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Bu haber 03 Temmuz 2019 21:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu

Bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.

İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu

Alınan bilgilere göre, olay Erzurum'a bağlı Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Z.K. bir süre önce denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen Z.K. arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi.

 

Yaptığı Plan Sonu Oldu

Beline yastık koyduğu sırada arkadaşı F.Y.'nin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Z.K. ağır yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları F.Y. ve F.Y.T. ağır yaralanan Z.K.'yi bina dışına sürükleyerek yaklaşık 50 metre uzak mesafeye taşıdılar. Yaralı Z.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından F.Y. ve F.Y.T. cinayet silahı ile birlikte yakalandılar.
Olayla ilgili F.Y. ve F.Y.T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.  


Editör: Ahmet Şen


 
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Asayiş
İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu
İşten Çıkmak İçin Yaptığı Plan Sonu Oldu
Bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.
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