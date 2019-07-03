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Bu haber 03 Temmuz 2019 17:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

Uykuda Ölürüm Korkusu Yüzünden Üç Yıldır Uyuyamıyor

Uyku apnesine yakalanan Caymaz, üç yıldır uyuyamıyor

Uykuda Ölürüm Korkusu Yüzünden Üç Yıldır Uyuyamıyor

 Van’ın Gevaş ilçesinde uyku apnesine yakalanan Şevket Caymaz, ölürüm korkusuyla üç yıldır uyuyamıyor.

İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi’nde ikamet eden fayans ustası Şevket Caymaz, yıllar önce kansere yakalandı. Kanser hastalığını atlatan Caymaz, daha sonra uyku apnesi hastalığına yakalandı. Uyku apnesi nedeniyle üç yıldır uyuyamadığını ifade eden Caymaz, “Daha önce kanserdim. Kanser hastalığını atlattıktan sonra uyku apnesine yakalandım. Uyku apnesi nedeniyle sabaha kadar uyuyamıyorum. Bazen kulaklarımdan kan akıyor, gözlerim kızarıyor. Bazen gözlerim, karnım ya da ayağım şişiyor” dedi.

 

“Doktor Bana ‘Küçük Dilini Keseceğiz’ Dedi”

Daha önce birçok doktora başvurduğunu dile getiren Caymaz, “Bir doktor bana ‘küçük dilini keseceğiz’ dedi. Başka bir doktor ise ışın tedavisi yapacağını söyledi. Ancak bu tedavi doğrumu, değil mi diye emin olamadım ve gidemedim. Yine Ankara’da bir başka doktora gittim. Bana uyku ilacı verebileceğini söyledi. Bende kendisine ilaç alırsam uykuda ölürüm dedim. O da bana doğrudur deyip çaresini aramamı söyledi. Ben de bunun çaresini arıyorum. İnşallah bir doktor çıkar karşıma ve bu uyku apnesi ile ilgili bana el uzatır. Biliyorum ki benim gibi birçok kişide uyku apnesi var. En azından bunun çaresinin bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bazen uykusunun geldiğini, ancak saniye içerisinde tekrar kaçtığını belirten Caymaz, “Bazen uykum geliyor, ama saniye içerisinde gözümü kapatıp tekrar açıyorum. Bunun için doktora gittim, bana bünyemin sağlam olduğunu aksi takdirde uykuda ölebileceğimi söyledi. Ama ben yaşamak istiyorum. İyi bir doktor karşıma çıksın, beni ameliyat etsin veya bana bir ilaç tedavisi uygulasın istiyorum” diye konuştu.

Gündüzleri bahçede gezerek stres attığını, gecelerin ise kabusa dönüştüğünü vurgulayan Caymaz, şöyle konuştu:
“Geceler bana kabustur, zindandır. Gece karanlık çökünce herkesin uyuyabileceğini ve benim ise uyuyamadığımı düşünüyorum. Sabahlara kadar kötü düşünceler sarıyor beni. Ne olur bunu bilen biri varsa bana yardımcı olsun. Maddi olarak değil, manevi destek istiyorum.”
Abisinin durumuna üzülen erkek kardeşi Kadir Caymaz ise abisine hitaben söylediği Kürtçe şarkıyla adeta yürekleri burktu.


Editör: Ahmet Şen


 
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Uykuda Ölürüm Korkusu Yüzünden Üç Yıldır Uyuyamıyor
Uykuda Ölürüm Korkusu Yüzünden Üç Yıldır Uyuyamıyor
Uyku apnesine yakalanan Caymaz, üç yıldır uyuyamıyor
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