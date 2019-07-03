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Bu haber 03 Temmuz 2019 16:30:03 Tarihinde eklenmiştir.

Toplam Borcu 500 Milyon lirayı Aşan Esse Mağazası, İflas Etti

Bir zamanlar 200 mağazası bulunan Esse Mağazası 500 milyon lirayı aşan borçtan dolayı iflas etti

Toplam Borcu 500 Milyon lirayı Aşan Esse Mağazası, İflas Etti

Mahkemeden iflas kararı çıkan Esse Mağazaların borcu varlıkları satılarak ödenecek

Türkiye’nin önemli mutfak perakende zincirlerinden biri olan Esse Ev Ürünleri, Selam Şeftali’nin kurduğu şirket, 2016’da Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited şirketine satıldı.fakat tekrar sıkıntılı sürecin başlamasıyla Mali krize giren Esse, kendisiyle birlikte Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları’nın da sonunu getirdi.


 Bakırköy Ticaret Mahkemesi, Esse Ev Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ,  Essenso Ev Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. AŞ ve Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin iflasına karar verdi.

Şirketin toplam borcunun 500 milyon lirayı  aştığı ifade ediliyor.



Editör: Ahmet Şen




 
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