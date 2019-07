Başkan Kuş,” Esnafımızla Her Zaman İç İçe Olacağız”

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı odaların başkanlarıyla bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde Sivil Toplum Örgütü Temsilcileriyle bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığını da ziyaret edip, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Şefik Bakay ve oda temsilcileriyle istişarelerde bulunan Başkan Kuş, esnaftan gelen talep, istek ve önerileri dinleyip yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Kuş,” Esnafımızla el ele vererek ilçemizi daha yaşanılır hale getireceğiz” dedi.Esnaf temsilcilerini ziyaret esnasında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnafla her zaman iç içe olacaklarını belirtip,” Bugün Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Mehmet Şefik Bakay başkanımız ve bütün oda başkanlarımızla bir araya geldik. Hem şehrimizin özelikle Eyyübiye bölgemizin sıkıntılarını bize anlattılar hem de önerilerde bulundular. Bu sıkıntıları başkanlarımızla birlikte ivedi bir şekilde çözeceğiz. Eyyübiye ilçemiz turizm havzasıdır. Orayı çok canlı ve temiz tutmamız gerekiyor. Bu havza turizm havzası olduğu için burayı canlı tutmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı ince eleyip sık dokumamız lazım. Başkanlarımız bizlere taleplerini ifade ettiler. Bunların başında işgal geliyor. Buradan tüm esnaf kardeşlerimize bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorum. Zabıta ekiplerimiz de çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu günden sonra da daha sıkı bir çalışma ile turizm havzasını bu tür sıkıntılardan kurtaracağız. Esnafımızın her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Biliyoruz ki onların bizlerden beklentileri çok fazla. İnşallah el ele vererek birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. “ dedi.Esnaf ve Sanaatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay da, Başkan Kuş’a teşekkür edip,” Bugün Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar odası birliği olarak Şanlıurfa’mızın aşağı bölgedeki esnaf ve Sanatkarlarımızla Şanlıurfa Eyyübiye belediye başkanımız Mehmet Kuş’u davet ettik. Başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk ve esnafımızın yaşadığı sıkıntıları kendilerine anlattık. Özellikle aşağı çarşı bölgesinde yaşayan esnaf kardeşlerimizin beklentilerini kendilerine ifade ettik. Sağ olsun kendisi de bu taleplerimizin yerine getirilmesi için çalışma başlatacak. Kendilerine başarılar diliyorum. Şanlıurfa’mıza layık olacağına inandığımız bir arkadaşımızdır, bizi ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. “ şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen