Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 03 Temmuz 2019 14:30:42 Tarihinde eklenmiştir.

Fethullah Gülen'in Şikayetiyle Barış Pehlivan'a Hapis Kararı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, terör örgütü FETÖ'nün 1 numarası Fethullah Gülen’in şikayetiyle hapis tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Fethullah Gülen'in Şikayetiyle Barış Pehlivan'a Hapis Kararı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, terör örgütü FETÖ'nün 1 numarası Fethullah Gülen’in şikayetiyle hapis tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kararını açıklayan mahkeme, FETÖ lideri Gülen’in şikayetiyle yargılanan gazeteci Pehlivan‘a önce 6 ay hapis cezası verdi daha sonra indirim yaparak 5 ay hapis cezasına hükmetti. Gazeteci Barış Pehlivan’a verilen cezanın gerekçesinde Odatv’de Fethullah Gülen aleyhine okur yorumlarının yayımlanması gösterildi.datv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in şikayetiyle açılan davanın duruşması, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Odatv avukatı Tugay Topbaş katıldı.

Fethullah Gülen, avukatı Orhan Erdemli aracılığıyla açtığı davada İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi, Barış Pehlivan’a 5 ay hapis cezası verdi. 10 Ocak 2012’de verilen cezayı, 5 yıl içinde bir daha “aynısını yapmaması” şartıyla erteledi.

Oda TV, ABD’li ünlü komedyen John Oliver'in HBO kanalındaki 2014 yılındaki programında Beştepe’ye yapılan sarayı hicvetmesini haberleştirdi. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’a bu kez de Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı. 3 yıl süren davanın sonunda 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi ama Erdoğan’ın açtığı davada cezanın kesinleşmesi çok kritik bir şeye sebep oldu: Yargı, Fethullah Gülen’in şikâyetiyle ertelenen dosyayı yeniden açtı. İddianame raftan indi. Yargılamanın baştan yapılmasına karar verildi. Ve bugün, yani 2 Temmuz 2019’da mahkeme yargılamanın sonunda Pehlivan’ın 5 ay hapsine hükmetti.


Kararda ise şu ifadeler yer aldı:

“Sanık hakkında İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/01/2012 tarih, 2011/866 esas, 2012/8 karar sayılı ile hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verildiği sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla hükmün açıklanmasına,
Sanığın yüklenen suçu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nın 61. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak eylemine uyan 5651 sayılı kanunun 9/4 maddesi gereğinde takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62/2 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın sonuçta 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…”
İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceğini belirtti.Kaynak:ODATV





Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Fethullah Gülen'in Şikayetiyle Barış Pehlivan'a Hapis Kararı
Fethullah Gülen'in Şikayetiyle Barış Pehlivan'a Hapis Kararı
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, terör örgütü FETÖ'nün 1 numarası Fethullah Gülen’in şikayetiyle hapis tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
Çin medyası: Erdoğan Sincanlılar Mutlu Dedi
Çin medyası: Erdoğan Sincanlılar Mutlu Dedi
Resmi temasları kapsamında Çin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Doktor Ve Eşini Darp Eden Saldırganlar Gözaltına Alındı
Doktor Ve Eşini Darp Eden Saldırganlar Gözaltına Alındı
Mardin’de rapor vermeyen doktor ve eşini darp eden 2 kişi gözaltına alındı.
​Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti
​Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti
Yeni açılan bir kuyuda meydana gelen göçüğün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
​Feci Olay! Üzerine evin tavanı çöktü
​Feci Olay! Üzerine evin tavanı çöktü
Üzerine asma tavan çöken kadının imdadına komşuları yetişti.
​Asgari ücretli İşçiye Ceza Şoku
​Asgari ücretli İşçiye Ceza Şoku
Eşiyle mesirelik alana hava almaya giden 47 yaşındaki Hayati Ünsal isimli sürücü, aynı marka benzer bir araçla yakın dakikalarda MOBESE'ye takılan drift görüntülerinin mağduru olduğunu söyledi. Kiralık evde oturan ve yalnızca Hayati Ünsal'ın mermer ocağında çalışarak kazandığı asgari ücret ile geçimlerini sağlayan Ünsal ailesi, birkaç gün sonra eve gelen 5 bin liralık drift cezası ile hayatlarının şokunu yaşadı.
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Şanlıurfa'nın vekil sayılarında değişiklik oldu mu?
​Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak
​Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak
Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu 200 muvazzaf subay alımı yapacak. 220 erkek subay alımı yapılacağını duyuran Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladığı ilanda başvuru şartları ve sınav tarihi belirtildi.
LPG’li Bisiklet Görenleri Şaşırttı
LPG’li Bisiklet Görenleri Şaşırttı
Selesine yüklediği tüpün yandığını fark etmeden yoluna devam eden bisiklet sürücüsü cep telefonu kameralarına yakalandı.
İstanbul Valiliği’nden Atatürk fotoğrafına İlişkin Açıklama
İstanbul Valiliği’nden Atatürk fotoğrafına İlişkin Açıklama
Karadeniz,“Twitter’da fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılmasıyla hata oluştu, hemen gerekli müdahale yapıldı”
Hafter Güçlerinin Alıkoyduğu 6 Türk Serbest
Hafter Güçlerinin Alıkoyduğu 6 Türk Serbest
Libya'da General Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türk vatandaşı 6 denizci serbest bırakıldı.
Baba Müftü, Kızı Da Aynı Yerde Müftü Yardımcısı
Baba Müftü, Kızı Da Aynı Yerde Müftü Yardımcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Kocaeli İl Müftülüğü’ne atanan Sinan Cihan’ın kızı Ravza Cihan da Kocaeli'de müftü yardımcısı olarak görev yapıyor
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu
Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu
​Şanlıurfa’da Mezarlıkta Koyun Otlatılmasına Tepki
​Şanlıurfa’da Mezarlıkta Koyun Otlatılmasına Tepki
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿