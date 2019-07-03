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Bu haber 03 Temmuz 2019 12:30:38 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'daki Suriyelilere Buzdolabı Vantilatör Ve Gıda Yardımı Yapıldı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriyelilere buzdolabı Vantilatör Ve Gıda Yardımı yapıldı

Urfa'daki Suriyelilere Buzdolabı Vantilatör Ve Gıda Yardımı Yapıldı

Türkiye, Suriyelilere yardım etmeye devam ediyor. Son olarak 28 Haziran 2019 tarihinde 3 ilde gerçekleştirilen yardım organizasyonunda Suriyeli ailelere  buzdolabı, vantilatör ve gıda yardımı yapıldı. Şanlıurfa Kilis, ve Hatay illerinde bulunan ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı, vantilatör ve gıda yardımı yapıldı!

 

100 Suriyeli Aileye Dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Jamıatul Uleme kurumu ile birlikte ihtiyaç sahibi 100 Suriyeli aileye buzdolabı dağıtımı gerçekleştirdi. Vakfın Suriye Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy yaptığı açıklamada,

Vakıf olarak Suriye sınırına yakın illerimizde Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te yaşayan toplam 2100 aileye yönelik yaz projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında ailelere buzdolabı, vantilatör ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projemizin amacı yaz ayında artan sıcaklıkta mülteci ailelerimize destek olabilmek. Bu kapsamda tüm hayırsever halkımızdan Allah razı olsun” dedi.


Editör: Ahmet Şen

 



 







 
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Urfa'daki Suriyelilere Buzdolabı Vantilatör Ve Gıda Yardımı Yapıldı
Urfa'daki Suriyelilere Buzdolabı Vantilatör Ve Gıda Yardımı Yapıldı
İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriyelilere buzdolabı Vantilatör Ve Gıda Yardımı yapıldı
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