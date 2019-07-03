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Bu haber 03 Temmuz 2019 10:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Çocuklara Porno İzletti! Evinde Cephanelik Çıktı

Çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan ve evinde çok sayıda silah bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Çocuklara Porno İzletti! Evinde Cephanelik Çıktı

Edinilen bilgiye göre, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 3 erkek çocuğa porno film izlettirildiği ve cinsel istismarda bulunulduğu ihbarını alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukların ve ailelerindin ifadelerinden yola çıkarak Ş.U. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. 




 

Evinde Pornagrafik CD’ler Çıktı

Şüphelinin Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi'nde bulunan ikametinde Cumhuriyet Savcılığı izniyle arama yapıldı. Aramada 1 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 42 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 45 adet kuru sıkı mermisi, 140 adet çeşitli boy ve cinste bıçak, 1 adet samuray kılıcı, 4 adet pala, 4 adet komando bıçağı, 3 adet balta, 1 adet muştalı bıçak, 1 adet suikast bıçağı, 4 adet parmak muştası, 1 adet kelepçe, 45 adet pornografik CD, 1 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet flaş bellek ele geçirildi. 



 

Şüpheli Tutuklandı

Şüpheli U.Ş. hakkında, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları reddeden şüpheli Ş.U.,, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 




Editör: Ahmet Şen
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