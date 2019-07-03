-​Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti

6 Metrelik Çukura Girdi

Toprağın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

-​Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybettiKahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde Engizek Mahallesi’nde kendisine ait iş makinası yardımıyla su kuyusu açtıran Ömer İncecik (41), kuyuyu kontrol etmek için 6 metrelik çukura girdi.Çukurun içinde bir anda meydana gelen göçükle İncecik, toprak altında kaldı. Toprak altında hayatın kaybeden İncecik otopsi için Çağlayancerit Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Ahmet Şen