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Bu haber 03 Temmuz 2019 09:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti

Yeni açılan bir kuyuda meydana gelen göçüğün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

​Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti

-​Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti

 

6 Metrelik Çukura Girdi

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde Engizek Mahallesi’nde kendisine ait iş makinası yardımıyla su kuyusu açtıran Ömer İncecik (41), kuyuyu kontrol etmek için 6 metrelik çukura girdi. 



 

Toprağın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Çukurun içinde bir anda meydana gelen göçükle İncecik, toprak altında kaldı. Toprak altında hayatın kaybeden İncecik otopsi için Çağlayancerit Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


Editör: Ahmet Şen
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