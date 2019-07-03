-Açtırdığı su kuyusunda hayatını kaybetti
6 Metrelik Çukura GirdiKahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde Engizek Mahallesi’nde kendisine ait iş makinası yardımıyla su kuyusu açtıran Ömer İncecik (41), kuyuyu kontrol etmek için 6 metrelik çukura girdi.
Toprağın Altında Kalarak Hayatını KaybettiÇukurun içinde bir anda meydana gelen göçükle İncecik, toprak altında kaldı. Toprak altında hayatın kaybeden İncecik otopsi için Çağlayancerit Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör: Ahmet Şen
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