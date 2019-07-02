​Dünya’da Kritik Dakikalar! Trump Kalp Krizi Geçirdi! Görüşmeler İptal Oldu

Trump Kalp Krizi Geçirdi iddiaları

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' algılansa da Pence'in sözcüsü Alyssa Farah, durumun acil olmadığını belirterek; “Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor” ifadelerine yer verdi.Akşam vakitlerinde Trump’ın kalp kiriz geçirdiği iddia edildi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi medyada geniş yankı uyandıran bu iddialarla ilgili olarak durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.Editör: Bahar Yüksel