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Bu haber 02 Temmuz 2019 20:58:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Dünya’da Kritik Dakikalar! Trump Kalp Krizi Geçirdi! Görüşmeler İptal Oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Washington'da kalmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkmasıyla' birlikte seyahat planını iptal ederek Beyaz Saray'a döndü. Pence’nin bu ani dönüşü Trump’ın kalp krizi geçirdiği ve sağlık sorunları yaşadığı ile ilgili olduğu iddia edildi.

​Dünya’da Kritik Dakikalar! Trump Kalp Krizi Geçirdi! Görüşmeler İptal Oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.
Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' algılansa da Pence'in sözcüsü Alyssa Farah, durumun acil olmadığını belirterek; “Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor” ifadelerine yer verdi.




 

Trump Kalp Krizi Geçirdi iddiaları

Akşam vakitlerinde Trump’ın kalp kiriz geçirdiği iddia edildi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi medyada geniş yankı uyandıran bu iddialarla ilgili olarak durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.





Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​Dünya’da Kritik Dakikalar! Trump Kalp Krizi Geçirdi! Görüşmeler İptal Oldu
​Dünya’da Kritik Dakikalar! Trump Kalp Krizi Geçirdi! Görüşmeler İptal Oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Washington'da kalmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkmasıyla' birlikte seyahat planını iptal ederek Beyaz Saray'a döndü. Pence’nin bu ani dönüşü Trump’ın kalp krizi geçirdiği ve sağlık sorunları yaşadığı ile ilgili olduğu iddia edildi.
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