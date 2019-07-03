​Vali ile Belediye Başkanları Şanlıurfa İçin Bir Araya Geldi

“Yoğun çalışma yürütüyoruz”

“Hepimiz aynı gemideyiz”

Vali Abdullah Erin başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metni Baydilli, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, Haleplibahçe Sakıb’ın Köşkü tesislerinde yapıldı. Belediye başkanları, meslek kuruluşu ve oda temsilcilerinin de yatırım ve sorunlar hakkında düşüncelerini paylaştığı istişare ve bilgilendirme toplantısında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehrin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini değerlendirdi.Başta belediye hizmetleri ve yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda ilk değerlendirmeyi yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kale arkası rehabilitasyonu, Eyüp Nebi Projesi, GAP Vadisi 4. Etap, 90 km beton yol projesi, yeni mezarlık genişletilmesi, 30 yeni otobüs alımı için ihale hazırlığı, çocuk trafik parkı, Yenice katı atık koku sorunu, sıcak asfalt çalışmaları, Oto Galericiler Sitesinin son durumu, trambüs konusunda yaşanan gelişmeler, İpekyol-Süleymaniye kavşak projesi, Çevik Kuvvet köprülü kavşak projesi ve yeni belediye hizmet binası gibi yatırımların durumunu değerlendirdi.Yerel yönetimlerin bütçelerinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve planlanan yatırım ve hizmetlerin hayata geçirilmesinde zorluk yaşandığını dile getiren Vali Erin, 2017-2018 döneminde başta eğitim yatırımları olmak üzere belediye hizmetleri için de gerekli olan bütçeyi alabiliyoruz. Üç beş ay içerisinde şu yapılacaktı, bu yapılacaktı gibi eleştirilerin çok insaflı olmayacağını düşünüyorum. Geçmişte yapılmış hizmetlerin daha iyisinin yapılacağına inancım tamdır. Bunu ancak birbirimizi anlayarak, birbirimizi dinleyerek, ortak paydada buluşabilerek başarabiliriz. Güç birliği ile bunu yapabiliriz. Eğitim konusu pamuk gibi değildir, pamuğu toprağa attım, üç ay sonra çıkacak. Böyle bir şey yok. Bunun farkındayız. Biz hep şunu dedik, bu yatırımları gerçekleştirmek suretiyle en erken beş sene, on sene sonrasını hedefliyoruz. Bir önceki üniversite sınavında Şanlıurfa dört kademe yukarı çıktı, bunu da görmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde daha çok eğitimde fiziki altyapıyı tamamlamaya yönelik çalıştıklarını ifade eden Vali Erin, 4 bin dersliğin geçen yıl hizmete sunulduğunu, buna rağmen kırsalda halen eksiklik bulunuyor. Bütün kişisel duyguları bir tarafa bırakarak herkesin memleketin menfaati çerçevesinde bir araya gelmesinin önemine işaret eden Vali Erin, bunun ilk örneğini Şanlıurfa Valiliği YİKOB ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği protokolü olduğunu ifade ederek, “Mevcut kaynağın en işi şekilde değerlendirilmesi için oturup düşündük, yasal mevzuata uygun şekilde bir ortak proje geliştirdik. Bu proje ile 90 kilometre yol yapılacak. Böylesi ortak projeleri geliştirmeye ve uygulamaya İnşallah önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Şanlıurfa’nın önemli sorunlarından birinin de işsizlik olduğunu ve bu sorunu en asgariye indirmek için yapılması gereken en önemli işin ise üretim ve istihdamı desteklemek olduğunu dile getiren Vali Erin, “Üretim ve istihdamın gelişmesi için meslek kuruluşlarımıza, odalarımıza, hepimize görev düşüyor. Ortak projeler geliştirip hayata geçiriyoruz. Finansal gücümüzün yettiği her alanda ortak projeler gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız problemler var, yok değil. Ama bunları el birliğiyle, birlikte hareket etmek suretiyle minimize edebiliriz. Bunun için de birbirimize güvenip, birbirimize destek olmamız, yardımcı olmamız gerekiyor. Kişiliğim gereği mütevazi bir adamım, Büyükşehir Belediye Başkanım benden de mütevazi, diğer arkadaşlarımız da öyle. Dolaysıyla şahsi, kişisel bir kapris, hesap içerisine girebilecek durumda değiliz” diye konuştu.Yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Erin, şehrin menfaati için tüm kuruluşlarla bir araya gelmeye, güç birliği yapmaya, istişare etmeye devam edeceklerini söyledi.Editör: Bahar Yüksel