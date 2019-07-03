​Cani Koca Dehşet Saçtı! Karısını Ağır Yaraladı

Saldırıya Uğrayan Kadının Durumu Ağır

Olay, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir şahıs, eski karısı H.D.'yi (35) çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında darp etti.Şahıs, hızını alamayarak eski eşini bıçakladı. Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen