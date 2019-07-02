YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?

İstanbul’un Çıkaracağı Vekil Sayısı 96’ya Düştü

Vekil Sayıları Artan İller Hangisidir?

Şanlıurfa’nın Vekil Sayılarında Değişiklik Oldu Mu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. YSK’nın belirlemerine göre Kırşehir, Tekirdağ Ve Bayburt’un çıkaracağı vekil sayıları birer artarken, İstanbul’un 2 Mersin’in ise vekil sayısı 1 azaldı.YSK, 31 aralık 2018 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu’nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tespit etti.YSK’nın kararına göre, iki milletvekili sayısı düştü. İstanbul’un çıkaracağı vekil sayısı 98’den 96’ya, Mersin’in çıkaracağı vekil sayısı 13’ten 12’ye düştü. Kırşehir, Tekirdağ ve Bayburt’un ise vekil sayısında artış yaşandı.Bayburt’un vekil sayısı 1’den 2’ye, Tekirdağ’ın vekil sayısı 7’den 8’e, Kırşehir’in vekil sayısı ise 2’den 3’e çıktı.YSK’nın yaptığı belirlemelere göre Şanlıurfa’nın vekil sayılarında bir değişiklik olmadı. İlerleyen zamanlarda değişiklik olup olmayacağı konusunda da net bir bilgi edinilemedi.Editör: Bahar Yüksel