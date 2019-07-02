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Bu haber 02 Temmuz 2019 18:45:49 Tarihinde eklenmiştir.

Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, dün öğle saatlerinden beri haber alınamayan 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu

- Konya'da kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor 

 

Tarlada Çalıştıkları Sırada Kayboldu

Olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Konya’ya mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışmaya gelen ve Yazıbelen Mahallesinde çadırlarda kalan 7 çocuk babası Mehmet Gökalp'in 14 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Halil Gökalp saat 12.30 sıralarında Kale Mahallesinde çalıştıkları sırada yanlarından ayrıldı. Oğulları Halil Gökalp’in gece saatlerine kadar kaldıkları çadıra dönmemesi üzerine ailesi durumu Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, gece yarısı Kale Mahallesi ve yakınlarındaki arazilerde arama çalışması başlattı. 



 

AFAD Ekipleri ile Jandarma Arıyor

Bir süre devam eden çalışmalara sabah devam etmek üzere ara verildi. Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları 10 kişilik Konya AFAD personeli ve 5 kişilik Jandarma ekibi ile yoğun bir şekilde devam ediyor. Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden arama çalışmalarına destek vermek üzere “Ceza” isimli iz takip köpeği ve ekibi de olay yerine gelerek çalışmalara katıldı. Çalışmalar kuyu, çukur, toprak yığını gibi bölgelerde yoğunlaştırılmış şekilde devam ediyor. 




Editör: Bahar Yüksel
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