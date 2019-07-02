​Şanlıurfa’da Görüldü! DKMP’ye Teslim Edildi

İshakkuşu’nun Beslenme ve Bakımı Yapılacak

Birecik Belediyesi Zabıta Ekipleri yuvadan dönmüş halde bulunan çizgili ishakkuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.DKMP Müdürlüğü konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;"01.07.2019 tarihinden Birecik Belediyesi Zabıta ekiplerince yuvadan düşmüş halde bulunan Çizgili İshakkuşu (Otus brucei/Pallit scops Owl) yavrusu Birecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Birecik Şefliği personellerimize teslim edilmiş olup beslenme ve bakım işlemleri şefliğimizce yapılmaktadır.Bu vesile ile Birecik Belediyesi Zabıta ekipleri ile Birecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz."Editör: Bahar Yüksel