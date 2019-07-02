​Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak

En Az Lise Mezunu 200 Muvazzaf Subay Alımı Yapılacak

Başvurular e-devlet Üzerinden Yapılacak

Belirtilen başvuru şartlarına göre subay alımı için başvuruda bulunacak adayların 21 yaşını bitirmemiş olmaları gerektiği söylendi. Subay alımı başvuru şartları ve sınav tarihi ilan içeriğinde detayları ile birlikte verilmiştir.Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu 200 muvazzaf subay alımı yapacak. 220 erkek subay alımı yapılacağını duyuran Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladığı ilanda başvuru şartları ve sınav tarihi belirtildi. Belirtilen başvuru şartlarına göre subay alımı için başvuruda bulunacak adayların 21 yaşını bitirmemiş olmaları gerektiği söylendi. Subay alımı başvuru şartları ve sınav tarihi ilan içeriğinde detayları ile birlikte verilmiştir.Jandarma Genel Komutanlığı yeni askeri personel alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde 1640 askeri personel alan Jandarma komutanlığı, önümüzde ki günlerde 220 kişiye daha istihdam sağlayacak. Jandarma genel Komutanlığı, yeni yaptığı duyuruda, en az lise mezunu 200 muvazzaf subay alımı yapacağını bildirdi.JGSA'dan yapılan bilgilendirmede, 220 erkek subay adayı öğrenci alımı için ön başvuru işlemlerinin 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacağı ve 26 Temmuz 2019 tarihine kadar süreceği belirtilirken, başvuruların e-Devlet şifreleriyle yapılacağı belirtildi.Yapılan resmi açıklama şöyle;Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması maksadıyla jandarma ve sahil güvenlik fakültesine (jsgf) (220) erkek öğrenci alınacaktır.Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgiyi almak için gerekli kurumun resmi sitesine başvurabilirsiniz!Editör: Bahar Yüksel