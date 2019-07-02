Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 02 Temmuz 2019 15:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak

Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu 200 muvazzaf subay alımı yapacak. 220 erkek subay alımı yapılacağını duyuran Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladığı ilanda başvuru şartları ve sınav tarihi belirtildi.

​Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak

Belirtilen başvuru şartlarına göre subay alımı için başvuruda bulunacak adayların 21 yaşını bitirmemiş olmaları gerektiği söylendi. Subay alımı başvuru şartları ve sınav tarihi ilan içeriğinde detayları ile birlikte verilmiştir.



 

En Az Lise Mezunu 200 Muvazzaf Subay Alımı Yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu 200 muvazzaf subay alımı yapacak. 220 erkek subay alımı yapılacağını duyuran Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladığı ilanda başvuru şartları ve sınav tarihi belirtildi. Belirtilen başvuru şartlarına göre subay alımı için başvuruda bulunacak adayların 21 yaşını bitirmemiş olmaları gerektiği söylendi. Subay alımı başvuru şartları ve sınav tarihi ilan içeriğinde detayları ile birlikte verilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı yeni askeri personel alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde 1640 askeri personel alan Jandarma komutanlığı, önümüzde ki günlerde 220 kişiye daha istihdam sağlayacak. Jandarma genel Komutanlığı, yeni yaptığı duyuruda, en az lise mezunu 200 muvazzaf subay alımı yapacağını bildirdi.



 

Başvurular e-devlet Üzerinden Yapılacak

JGSA'dan yapılan bilgilendirmede, 220 erkek subay adayı öğrenci alımı için ön başvuru işlemlerinin 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacağı ve 26 Temmuz 2019 tarihine kadar süreceği belirtilirken, başvuruların e-Devlet şifreleriyle yapılacağı belirtildi.


Yapılan resmi açıklama şöyle;
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması maksadıyla jandarma ve sahil güvenlik fakültesine (jsgf) (220) erkek öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgiyi almak için gerekli kurumun resmi sitesine başvurabilirsiniz!





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Asgari ücretli İşçiye Ceza Şoku
​Asgari ücretli İşçiye Ceza Şoku
Eşiyle mesirelik alana hava almaya giden 47 yaşındaki Hayati Ünsal isimli sürücü, aynı marka benzer bir araçla yakın dakikalarda MOBESE'ye takılan drift görüntülerinin mağduru olduğunu söyledi. Kiralık evde oturan ve yalnızca Hayati Ünsal'ın mermer ocağında çalışarak kazandığı asgari ücret ile geçimlerini sağlayan Ünsal ailesi, birkaç gün sonra eve gelen 5 bin liralık drift cezası ile hayatlarının şokunu yaşadı.
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Şanlıurfa'nın vekil sayılarında değişiklik oldu mu?
​Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak
​Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak
Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu 200 muvazzaf subay alımı yapacak. 220 erkek subay alımı yapılacağını duyuran Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladığı ilanda başvuru şartları ve sınav tarihi belirtildi.
LPG’li Bisiklet Görenleri Şaşırttı
LPG’li Bisiklet Görenleri Şaşırttı
Selesine yüklediği tüpün yandığını fark etmeden yoluna devam eden bisiklet sürücüsü cep telefonu kameralarına yakalandı.
İstanbul Valiliği’nden Atatürk fotoğrafına İlişkin Açıklama
İstanbul Valiliği’nden Atatürk fotoğrafına İlişkin Açıklama
Karadeniz,“Twitter’da fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılmasıyla hata oluştu, hemen gerekli müdahale yapıldı”
Hafter Güçlerinin Alıkoyduğu 6 Türk Serbest
Hafter Güçlerinin Alıkoyduğu 6 Türk Serbest
Libya'da General Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türk vatandaşı 6 denizci serbest bırakıldı.
Baba Müftü, Kızı Da Aynı Yerde Müftü Yardımcısı
Baba Müftü, Kızı Da Aynı Yerde Müftü Yardımcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Kocaeli İl Müftülüğü’ne atanan Sinan Cihan’ın kızı Ravza Cihan da Kocaeli'de müftü yardımcısı olarak görev yapıyor
Başörtüsünü Çıkaran Niran Ünsal, Devlet Bahçeli'ye Hayranmış
Başörtüsünü Çıkaran Niran Ünsal, Devlet Bahçeli'ye Hayranmış
Ticari kayıp yaşadım' diyerek başörtüsünü çıkaran şarkıcı Niran Ünsal, Finduk Festivali kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahne aldı. Ünsal sahnede, "Devlet Bahçeli ile tanışmak isterim. Hiç bir araya gelmedik, sıkı takipçisiyim" dedi.
Suriyeliler Şimde De Şehirlerarası Korsan Takiye Başladı
Suriyeliler Şimde De Şehirlerarası Korsan Takiye Başladı
Suriyeliler şehirlerarası korsan taksi çalıştırmaya başladı
Genç Başkan Boş Durmuyor
Genç Başkan Boş Durmuyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un girişimleri sonucu Harran Belediyesinin araç filosuna bir adet çöp arabası bir adet yol temizlik aracı hibe edildi.
Bülent Arınç, Maaşına Zam Yapılmasını Eleştirenlere Edepsizler Dedi
Bülent Arınç, Maaşına Zam Yapılmasını Eleştirenlere Edepsizler Dedi
Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında maaşlarına zam yapılmasını eleştirenlere "edepsizler" dedi.
Asansörde Sıkışan Afgan Çocuk Hayatını Kaybetti
Asansörde Sıkışan Afgan Çocuk Hayatını Kaybetti
Pazar yerindeki asansörün kabininde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
YSK Vekil Sayılarını Değiştirdi! Aralarında Şanlıurfa Var Mı?
Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu
Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu
​Şanlıurfa’da Mezarlıkta Koyun Otlatılmasına Tepki
​Şanlıurfa’da Mezarlıkta Koyun Otlatılmasına Tepki
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿