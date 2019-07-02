Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 02 Temmuz 2019 15:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

​FETÖ'den ihraç edilen üsteğmenden maaş itirafı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan eski üsteğmen, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, “Örgüte bekarken maaşımızın 5’te 1’i, evliyken yüzde 10’u ve çocukluyken 20’de 1’ini himmet veriyorduk” dedi.

​FETÖ'den ihraç edilen üsteğmenden maaş itirafı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan eski üsteğmen, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, “Örgüte bekarken maaşımızın 5’te 1’i, evliyken yüzde 10’u ve çocukluyken 20’de 1’ini himmet veriyorduk” dedi.



 

Öğrencilik Zamanında FETÖ ile Tanıştım

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık R.Ö. ile avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlıkta bulunan ihraç üsteğmen R.Ö., “Öğrencilik zamanımda bu yapı ile tanıştım. Göreve başladıktan sonra sohbetlere devam ettik. Sohbet sonunda himmet veriyorduk. Bekarken maaşımızın 5'te 1'i, evliyken yüzde 10'u ve çocukluyken 20'de 1'ini himmet veriyorduk.

Öğrencilik yıllarımızda bizlere onlar burs veriyordu, biz de meslek sahibi olunca fakir öğrencilere burs verdikleri için himmet verirdik. Bazen veremediğimiz zamanlar olurdu. O zamanlar terör örgütü değildi” diye konuştu.


Duruşma savcısı sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ceza verilmesini ve etkin pişmanlık indirimi uygulanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.Ö.'ye etkin pişmanlık hükümlerince ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı erteledi.  




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​FETÖ'den ihraç edilen üsteğmenden maaş itirafı
​FETÖ'den ihraç edilen üsteğmenden maaş itirafı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan eski üsteğmen, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, “Örgüte bekarken maaşımızın 5’te 1’i, evliyken yüzde 10’u ve çocukluyken 20’de 1’ini himmet veriyorduk” dedi.
Urfa’da Otoparka Dadanan Hırsızlar Yakalandı
Urfa’da Otoparka Dadanan Hırsızlar Yakalandı
Şanlıurfa’da tarihi mekanları ziyarete gelen vatandaşların araçlarından hırsızlık yapan şahıslar, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Çekirdek Keyfi Faciayla Bitti
Çekirdek Keyfi Faciayla Bitti
Çekirdek yemek için arkadaşlarıyla metruk binaya çıkan bir genç, 9. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Otomobille Çarpıştı: 11 Yaralı
Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Otomobille Çarpıştı: 11 Yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Freni Patlayan Kamyonu Telefon Kabloları Kurtardı
Freni Patlayan Kamyonu Telefon Kabloları Kurtardı
Yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon buğday tarlasına girdi. Hızlanan kamyonun telefon kablolarına takılması sayesinde olası bir facia atlatıldı.
Elektrik Kontağından Çıkan Yangın 2 Evi Kül Etti
Elektrik Kontağından Çıkan Yangın 2 Evi Kül Etti
Elektrik Kontağından Çıkan Yangında iki ev yandı.
Kocasını Öldürüp Cesedini 4 Parçaya Ayırıp Gömüştü, Havva Zor İçin Beraat İsteniyor
Kocasını Öldürüp Cesedini 4 Parçaya Ayırıp Gömüştü, Havva Zor İçin Beraat İsteniyor
Çocuklarına sistematik işkence uyguladığı, kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor.
Gölde Kaybolan Ak Parti İlçe Yöneticisinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Gölde Kaybolan Ak Parti İlçe Yöneticisinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Serinlemek için girdiği gölde kaybolan AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı Yöneticisi Murat Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Olayı
Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Olayı
Bir otomobilin lastiğini patlatıp sürücüye yardım etme teklifinde bulunan 2 kişi, içerisinde 22 bin euro bulunan çantayı alıp kaçtı. Polisin sıkı takibi sonucu kaçan şahıslardan 2 kişi yakalandı, 12 bin euro ele geçirildi.
Sahte Alkolden Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi
Sahte Alkolden Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi
Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkol gerekçesiyle tedavi gören 4 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, Toros Devlet Hastanesinde tedavi gören Ebru A.'nın da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Hiç Yatırmadığı Paradan Para Cezası Yedi
Hiç Yatırmadığı Paradan Para Cezası Yedi
23 yaşındaki Doğukan Aydurmuş, hiç yatırmadığı paradan "yasa dışı bahis oynamak" suçundan 7 bin 178 TL para cezası yedi.
Kadınların Kavgasını Erkekler Ayırdı
Kadınların Kavgasını Erkekler Ayırdı
Kadınlar arasında kavga çıktı. Birbirine hakaret ederek saç saça kavga eden kadınları mahallenin erkekleri ayırdı.
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​Birecik’teki Heyelan Bakanlık Gündeminde
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Coşkun: Şerafettin Turan Sahtekârlık Yapıyor
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
​Şanlıurfa Kavruluyor! Bugün 58 Dereceyi Gördük
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿