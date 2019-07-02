Urfa'da Büyükbaş Hayvanların Fırat Nehri'nden Tehlikeli Geçişi

O Görüntüler Korku Filmlerinin Aratmadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Benek kırsal Mahallesinde hayvan besleyen vatandaşlar, merada hayvanlarını otlatmak için her gün iki defa Fırat Nehrinin tehlikeli sularından geçmek zorunda kalıyor. Yaz ayının gelmesi ve bazı otlakların kuruması nedeniyle bu yola başvuran yöre insanı hayvanları, karşı tarafa geçtikten sonra hayvanlarını burada otlatıyor. Verimli meralarda gün boyu otlatılan hayvanlar, dönüşte de aynı yolla ahırlarına getiriliyor.Her gün iki defa yüzerek türkülere ve filmlere konu olan Fırat Nehrini geçen hayvanlar, ilginç görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Hayvanların tehlikeli geçişi ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Editör: Ahmet Şen