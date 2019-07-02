Freni Patlayan Kamyonu Telefon Kabloları Kurtardı

Bu haber 02 Temmuz 2019 09:30:06 Tarihinde eklenmiştir.

Kaza, Malkara-Keşan yolunun ilçe giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'dan yüklediği 500 balya samanı Manisa'ya indirmek için yola çıkan Kasım Onur yönetimindeki 45 SK 350 plakalı kamyonun, yokuş aşağı seyrederken freni patladı.Kontrolden çıkarak hızlanan kamyon, telefon direklerinde bağlı kablolara takılarak buğday tarlasına uçtu. Kamyon şoförü Kasım Onur kazadan yara almadan kurtulurken, telefon direkleri, kablolar, buğday tarlası ve araç hasar gördü.Editör: Ahmet Şen