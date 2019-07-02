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Bu haber 02 Temmuz 2019 08:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

Otogaza İndirim, Benzine Zam

Dün gece yarısından itibaren otogazın litresinde 19 kuruş indirim, benzinin litresinde 27 kuruş fiyat artışı uygulanacak.

Otogaza İndirim, Benzine Zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinde fiyat artışını otogazda ise indirimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren 27 kuruş fiyat artışı yapılacak. Artışın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7.02 liraya, Ankara'da 7.17 liraya ve İzmir'de 7.15 liraya yükselecek.


İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 3.55 liraya, Ankara'da 3.66 liraya İzmir'de de 3.54 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.


Editör: Ahmet Şen

 
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Ekonomi
Otogaza İndirim, Benzine Zam
Otogaza İndirim, Benzine Zam
Dün gece yarısından itibaren otogazın litresinde 19 kuruş indirim, benzinin litresinde 27 kuruş fiyat artışı uygulanacak.
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