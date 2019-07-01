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Bu haber 01 Temmuz 2019 22:00:54 Tarihinde eklenmiştir.

Gölde Kaybolan Ak Parti İlçe Yöneticisinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Serinlemek için girdiği gölde kaybolan AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı Yöneticisi Murat Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gölde Kaybolan Ak Parti İlçe Yöneticisinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Isparta’nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü’ne kıyısı bulunan Höyükönü (Ada) mevkiinde ailesiyle birlikte kayıkla göle açılan AK Parti İlçe Yöneticisi Murat Satılmış (51), açıkta serinlemek suya atladı. Gölde bir süre yüzen Satılmış, daha sonra gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olayın ardından bölgeye Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ile arama ve kurtarmada görevli dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarına başlarken bir sonuca ulaşılamaması üzerine çalışmalar, bugün sabahın erken saatinde yeniden başlatıldı.

Antalya Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Satılmış’ın cesedinin, göle atladığı yerden yaklaşık 200 - 300 metre kadar ileride ve kıyıdan ise 500 - 600 metre ileride yaklaşık 3,5 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.




Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
Gölde Kaybolan Ak Parti İlçe Yöneticisinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Gölde Kaybolan Ak Parti İlçe Yöneticisinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Serinlemek için girdiği gölde kaybolan AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı Yöneticisi Murat Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı.
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